Dove vedere le partite di calcio in tv: Cagliari-Juventus, Milan-Napoli, Torino-Inter e tutte le partite di oggi domenica 14 marzo 2021. E Rojadirecta TV? E TarjetaRojaOnline Gratis? Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere le partite streaming live e diretta tv.

10:30 Genoa-Milan (Campionato Primavera) – Milan Tv (Visibile Su DAZN) e Sportitalia

12:30 Streaming Bologna-Sampdoria (Serie A) – DAZN e DAZN1

Bologna-Sampdoria, lunch match che apre la lunga carrellata di partite della domenica della 27a giornata di Serie A. Arbitro: Irrati M. Stadio: Stadio Renato Dall’Ara (Bologna). Roberto Soriano è il primo trequartista del Bologna ad aver segnato almeno 8 gol dopo 26 giornate di Serie A dopo Roberto Baggio (1997/98). Nel frattempo, sette delle otto partite in cui Fabio Quagliarella (SAM) è riuscito a segnare in Serie A hanno visto entrambe le squadre riuscire a segnare. Il Bologna è senza vittorie nelle ultime cinque partite di Serie A che sono iniziate alle 12:30 (3 pareggi, 2 sconfitte), con l’ultima di queste vittorie che è arrivata proprio contro la Sampdoria.

Streaming Bologna Sampdoria disponibile su DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

12:30 Fiorentina-Sassuolo (Campionato Primavera) – Sportitalia

12:30 Inter-Milan (Coppa Italia Femminile) – Milan Tv (Visibile Su DAZN), Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A

12:30 Juventus U23-Pergolettese (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 252 Satellite)

12:30 Modena-Mantova (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 253 Satellite)

13:00 Southampton-Brighton (Premier League) – Sky Sport Football

13:00 Nimes-Montpellier (Ligue 1) – DAZN

13:30 Leverkusen-Arminia B (Bundesliga) – Sky Sport Arena

14:00 Celta-Athletic (Liga) – DAZN

14:30 Messina-Licata (Serie D) – Sportitalia

14:30 Psv-Feyenoord (Eredivisie) – DAZN

15:00 Streaming Torino-Inter (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Torino-Inter, partita valida per la 27a giornata di Serie A. Arbitro: Valeri P. Stadio: Stadio Olimpico Grande Torino (Torino). Antonio Sanabria ha segnato il suo primo gol con il Torino l’ultima volta, con i suoi ultimi due gol ufficiali arrivati dopo l’80° minuto di gioco. Allo stesso modo, l’esperto guerriero dell’Inter Alexis Sánchez ha segnato due gol nell’ultima vittoria in trasferta della sua squadra, con ciascuno dei suoi ultimi tre gol che sono arrivati nel secondo tempo. Ciascuno dei quattro pareggi casalinghi del Torino in questa stagione di campionato ha visto entrambe le squadre riuscire a segnare nel secondo tempo.

Streaming Torino Inter sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

15:00 Parma-Roma (Serie A) – DAZN e DAZN1

15:00 Pro Vercelli-Como (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 252 Satellite)

15:00 Pontedera-Giana Erminio (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Albinoleffe-Pro Patria (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Lucchese-Pro Sesto (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Legnago-Fano (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Perugia-Carpi (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Ravenna-Cesena (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 253 Satellite)

15:00 Virtus Verona-Gubbio (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Sudtirol-Imolese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Matelica-Padova (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Juve Stabia-Turris (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Foggia-Cavese (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 254 Satellite)

15:00 Casertana-Bisceglie (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Leicester-Sheffield U (Premier League) – Sky Sport Football

15:30 Lipsia-Eintracht (Bundesliga) – Sky Sport Uno

16:15 Granada-Real Sociedad (Liga) – DAZN

16:45 Pec Zwolle-Ajax (Eredivisie) – DAZN

17:05 Monaco-Lilla (Ligue 1) – DAZN

17:30 Arsenal-Tottenham (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football

17:30 Piacenza-Alessandria (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 252

18:00 Streaming Cagliari-Juventus (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Satellite)17:30 Vis Pesaro-Sambenedettese (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 253 Satellite)

Cagliari-Juventus, partita del turno 27 di campionato. Arbitro: Calvarese G. Stadio: Sardegna Arena (Cagliari). João Pedro (CAG) ha segnato il gol di apertura l’ultima volta, ma sette dei suoi ultimi nove gol in Serie A sono arrivati nel secondo tempo. Nel frattempo, Federico Chiesa (JUV) ha segnato due dei suoi ultimi tre gol in trasferta nella massima serie nei primi 20 minuti di gioco. Quattro delle cinque trasferte della squadra ospite in Serie A contro le squadre attualmente nelle ultime sette posizioni (3 vittorie, 2 pareggi) hanno visto entrambe le squadre riuscire a segnare.

Streaming Cagliari Juventus sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

18:00 Stoccarda-Hoffenheim (Bundesliga) – Sky Sport Arena

18:30 Eibar-Villarreal (Liga) – DAZN e DAZN1

20:15 Manchester United-West Ham (Premier League) – Sky Sport Football

20:45 Streaming Milan-Napoli (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Milan-Napoli, big match della 27a giornata di Serie A. Arbitro: Pasqua F. Stadio: Stadio Giuseppe Meazza (San Siro di Milano). Rafael Leão (MIL) ha segnato cinque gol in questa stagione di Serie A, con due degli ultimi tre che sono arrivati nei primi 30 minuti di gioco. Nel frattempo, Lorenzo Insigne ha segnato tre gol nelle ultime due partite, due dei quali dopo il 75° minuto. 5 degli ultimi sei scontri diretti tra Milan e Napoli hanno visto il gol di apertura nei primi 25 minuti di gioco.

Streaming Milan Napoli sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

21:00 Psg-Nantes (Ligue 1) – DAZN

21:00 Siviglia-Betis (Liga) – DAZN.

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Calcio streaming gratis e diretta tv legale



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il Link Streaming Rojadirecta è illegale, come pure quello di TarjetaRojaOnline Gratis.