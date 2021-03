Ultime Notizie » Bayern Monaco Lazio » Calcio TV: Bayern-Lazio Streaming Chelsea-Atletico Madrid Gratis, dove vederle Oggi. Domani Milan-Manchester United

Dove vedere le partite di calcio in tv: Bayern-Lazio, Chelsea-Atletico Madrid e tutte le partite di oggi mercoledì 17 marzo 2021. E Rojadirecta TV? Te lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere le partite streaming gratis e diretta live tv.

13:00 Inter-Lazio (Coppa Italia Primavera) – Sportitalia

14:00 Turris-Catania (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 254 Satellite).

15:00 Streaming Torino-Sassuolo (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Torino-Sassuolo, recupero della 24a giornata di campionato, dopo che la gara, inizialmente in calendario il 26 febbraio,è stata rinviata a causa del focolaio di Covid scoppiato all’interno del gruppo granata. 20 i punti in classifica (in 25 partite) ottenuti fino a questo momento dal Torino, alla ricerca di un successo che sarebbe preziosissimo in chiave salvezza. 39 (in 26 partite) invece quelli conquistati dal Sassuolo, ottavo in classifica.

Diretta Torino-Sassuolo con i canali digitali di Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. In chiaro su Canale 5 e Mediaset Play.

15:00 Fano-Arezzo (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Francavilla-Foggia (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Viterbese-Juve Stabia (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Giana Erminio-Lucchese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Pistoiese-Juventus U23 (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Pro Sesto-Pro Vercelli (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 252 Satellite)

15:00 Bisceglie-Paganese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Pro Patria-Pontedera (Serie C) – Eleven Sports.

17:30 Bari-Casertana (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 253 Satellite)

17:30 Sudtirol-Modena (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 252 Satellite)

17:30 Gubbio-Perugia (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 255 Satellite)

17:30 Teramo-Ternana (Serie C) – Eleven Sports e Cusano Italia Tv

17:30 Padova-Feralpisalò (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 253 Satellite)

17:30 Imolese-Legnago (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Pergolettese-Lecco (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Cesena-Matelica (Serie C) – Eleven Sports

17:45 Paris SG-Lilla (Coppa Di Francia) – Sportitalia.

19:00 Siviglia-Elche (Liga) – Diretta con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Live streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

20:30 Avellino-Potenza (Serie C) – Rai Sport e Eleven Sports

20:30 Como-Albinoleffe (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 255 Satellite)

20:30 Carpi-Vis Pesaro (Serie C) – Eleven Sports

20:30 Mantova-Virtus Verona (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 256 Satellite)

20:30 West Ham-Birmingham City (Fa Wsl) – Dazn

21:00 Diretta Goal Champions League – Sky Sport (Canale 251 Satellite, 486 Digitale Terrestre).

21:00 Streaming Bayern-Lazio (Champions League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite)

Missione quasi proibitiva della Lazio nella gara di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League. La vittoria per 4-1 nella partita di andata ha cominciato una sequenza di quattro vittorie per il Bayern Monaco, che ha visto in ogni partita entrambe le squadre riuscire a segnare e più di 3,5 gol (totali a partita). Gli attuali campioni in carica nella UEFA Champions League sembrano ora destinati a raggiungere il loro nono quarto di finale nelle ultime dieci stagioni di UCL, ed ottenere la 17esima vittoria nelle ultime 18 partite di UCL (1 pareggio).

Diretta Bayern Monaco Lazio con i canali digitali di Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:00 Streaming Chelsea-Atletico Madrid (Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite)

Si parte dall’1-0 a favore del Chelsea ottenuto all’andata a Madrid. La media a partita di 3,50 tiri in porta dell’Atlético Madrid (solo nei 90 minuti) nelle ultime quattro trasferte in Inghilterra nelle principali competizioni potrebbe calare qui. Nella loro sconfitta all’andata per 1-0, i Rojiblancos non hanno effettuato un solo tiro in porta contro il Chelsea, la prima volta che accade in una partita di UCL da marzo 2019.

Diretta Chelsea Atletico Madrid con i canali digitali di Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

