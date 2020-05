Trump firma ordine esecutivo su Social e annuncia Legge aggiuntiva.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che prende provvedimenti contro la censura delle società di social media. Trump ha annunciato anche che cercherà di emanare una legge aggiuntiva al riguardo.

La disposizione mira a disciplinare la Sezione 230 della legge sulla decenza delle comunicazioni, al fine di rimuovere il rifugio della responsabilità legale se le società di social media agiscono per censurare o modificare i contenuti.

“Siamo qui oggi per difendere la libertà di espressione da uno dei maggiori pericoli”, ha dichiarato Trump quando ha firmato il documento nell’Ufficio Ovale. “Ne siamo stufi”, ha aggiunto. Il presidente ha sostenuto che le società hanno avuto “potere incontrollato” di censurare e limitare. Inoltre, ha indicato i giganti della tecnologia come “equivalenti monopolistici”.

Inoltre, il presidente ha osservato che il procuratore generale degli Stati Uniti, William Barr, avrà anche il compito di lavorare con gli Stati per sviluppare le proprie normative legali per le società di social media. Da parte sua, Barr ha chiarito che l’ordine stesso non abroga la sezione 230, vecchia di decenni.

In questo senso, l’Amministrazione sta valutando la legislazione che completa la disposizione presidenziale. Inoltre, il pubblico ministero ha annunciato l’intenzione di proseguire le controversie contro i giganti della tecnologia, che in alcuni casi sono già sottoposti a indagini antitrust.

La firma del decreto arriva poco dopo che Twitter pubblica un avviso di verifica sui due tweet del presidente per negare le sue affermazioni, sostenendo che un voto per posta porterebbe a “elezioni fraudolente“. Trump ha reagito sulla stessa piattaforma accusando Twitter di intromettersi nelle elezioni presidenziali del 2020 e di reprimere la “libertà di espressione”.

In precedenza, il co-fondatore e CEO di Twitter Jack Dorsey ha risposto mercoledì alle accuse del presidente degli Stati Uniti Donald Trump contro il social network, ribadendo l’impegno della sua azienda a verificare le informazioni relative alle elezioni.

“Continueremo a segnalare informazioni errate o controverse sulle elezioni globali. E ammetteremo e assumeremo qualsiasi errore commettiamo”, ha scritto Dorsey nel suo account ufficiale.

Il direttore di Twitter si è assunto la responsabilità del controverso servizio di verifica dei fatti che la piattaforma ha usato per mettere in discussione le affermazioni di Trump sulla frode elettorale. “Verifica dei fatti: alla fine, c’è qualcuno responsabile delle nostre azioni come azienda, e sono io”, ha detto in un altro tweet, in cui ha chiesto al presidente di lasciare i suoi dipendenti “fuori da questo”.

Il fondatore e CEO di Facebook Mark Zuckerberg ha dichiarato mercoledì che la sua azienda non verificherà le affermazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump o di altri politici.

“Abbiamo una politica diversa rispetto a Twitter su questo”, ha detto Zuckerberg in un’intervista a Fox News. “Sono fermamente convinto che Facebook non dovrebbe essere l’arbitro della verità di tutto ciò che la gente dice”, ha detto, aggiungendo che, a suo avviso, le società private e “soprattutto queste società di piattaforme, non dovrebbero assumere questo atteggiamento”.

Fact check: there is someone ultimately accountable for our actions as a company, and that’s me. Please leave our employees out of this. We’ll continue to point out incorrect or disputed information about elections globally. And we will admit to and own any mistakes we make.

— jack (@jack) May 28, 2020