Ultime Notizie » Belgio Italia » Calcio Oggi Sky: Belgio-Italia Streaming Svizzera-Spagna (Europei). Chi andrà in semifinale Euro 2020

Dove vedere le partite di calcio Belgio-Italia e Svizzera-Spagna (quarti di finale di Euro 2020) di oggi venerdì 2 luglio 2021. Ecco il programma odierno con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere partite di calcio oggi in tv su Sky.

Questa sera conosceremo il nome delle prime due Nazionali che si affronteranno in Semifinale agli Europei di Calcio. Gli azzurri di Roberto Mancini affrontano il Belgio nei quarti di finale di Euro 2020. Calcio d’inizio alle 21:00 di venerdì 2 luglio, stadio Allianz Arena di Monaco di Baviera. Prima della partita degli Azzurri sapremo già il nome della prima semifinalista, uscirà dalla sfida delle 18 a San Pietroburgo: la Svizzera disputa i suoi primi quarti di finale contro i tre volte campioni d’Europa della Spagna.

Euro 2020, il calendario Sky partite oggi in tv



Svizzera-Spagna, ore 18:00 a San Pietroburgo. La partita sarà visibile su Rai Uno in chiaro (numero 1 e 501 HD del digitale terrestre), Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Belgio-Italia, ore 21:00 a Monaco di Baviera. La partita sarà visibile su Rai Uno in chiaro (numero 1 e 501 HD del digitale terrestre), Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite).

Dove specificato si potrà seguire l’incontro anche in diretta streaming online, gratuitamente su RaiPlay e solo per gli abbonati su SkyGo e NOW.

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni

Calcio streaming gratis e diretta tv legale



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il link streaming Rojadirecta TV è illegale.

Le partite da giocare dei quarti di finale di Euro 2020



Sabato 3 Luglio

Danimarca – Repubblica Ceca (18:00, Baku)

Ucraina – Inghilterra (21:00, Roma)