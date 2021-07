Ultime Notizie » Analista di sistemi » Richiesta di professionisti del digitale in aumento: +13% nello scorso anno

In un contesto in cui il mercato del lavoro è in continua evoluzione, non stupisce l’elevata richiesta di figure professionali attinenti all’ambito digitale, mentre i mestieri a lungo considerati come “tradizionali” stanno assistendo ad un lento declino o ad una fase di modernizzazione. Attualmente ci sono alcune professioni che garantiscono maggiori possibilità di trovare lavoro rispetto ad altre e sono tutte digital. Scopriamole insieme.

Figure professionali in ambito digitale sempre più richieste

Le statistiche non mentono: in Italia cresce la domanda di esperti Ict e sono percentuali a due cifre. La pandemia, è inutile nasconderlo, ha impresso un’ulteriore accelerazione a un processo in corso da anni in tutto il mondo, ma che nel nostro paese ha avuto più difficoltà ad affermarsi: soltanto adesso l’Italia sta cercando di recuperare il divario con i paesi più tecnologicamente avanzati, e in realtà ci sta riuscendo egregiamente, lo testimoniano anche i dati sull’aumento della richiesta di esperti in ambito digital. Circostanza che per altro spinge in alto le remunerazioni degli specialisti, contesi da aziende e imprenditori che desiderano garantirsi un futuro in questa nuova fetta di mercato.

Le figure professionali più ricercate

In una realtà fluida come quella attuale può essere difficile riuscire ad orientarsi e individuare per tempo le opportunità e le professioni più promettenti, quelle sulle quali si può riuscire con successo a costruire la carriera di una vita e un benessere duraturo e garantito.

Tra le figure professionali attualmente più richieste dal mercato (e con una remunerazione più alta) troviamo: