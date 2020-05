Calcio Bundesliga: Bayer Leverkusen vince in casa del Werder Brema.

DIRETTA CALCIO – Bayer Leverkusen ha battuto il penultimo Werder Brema con il risultato finale di 4-1 nella partita conclusiva della ventiseiesima giornata della Bundesliga, chiudendo così il riavvio del campionato di calcio tedesco nel mezzo della pandemia di coronavirus.

Marcatori: Kai Havertz (28′ e 33′), Mitchell Weiser (61′ minuti), Kerem Demirbay (78 ‘minuti) hanno segnato per il Bayer Leverskusen, mentre il ceco Theodor Gebre Selassie (30′) ha firmato il temporaneo pareggio per Werder Brema. Bayer Leverkusen si è schierato dall’inizio con il cileno Charles Aránguiz, sostituito dal brasiliano Paulinho all’85’, quando è entrato anche l’attaccante argentino Lucas Alario.

Con questo risultato, Bayer Leverkusen rimane quinto in classifica, ma ora con 50 unità, otto in meno del leader e campione in carica, il Bayern Monaco, mentre Werder Brema è penultimo con 18 punti, uno in più rispetto alla squadra in fondo Paderborn 07.