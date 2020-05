Arithmr ha qualcosa di diverso dagli altri siti di incontri. Vuole farsi un nome con un progetto originale: tiene conto dei canali YouTube che abbiamo contrassegnato come “mi piace” per trovare altri utenti con gusti simili.

Non è una cattiva idea. Se a qualcuno piacciono i video di escursioni, tecnologia e astronomia, e c’è un’altra persona con un gusto molto simile, la probabilità di stare a giocare una buona partita è alta, almeno non mancheranno le conversazioni.

Non è qualcosa che altri non hanno fatto con un elenco di categorie, ma in questo caso giocano con i dati utente preesistenti. Perché indicare quello che mi piace se l’ho già chiarito su YouTube?

Logicamente, ci sono problemi che devono essere chiari nell’informativa della privacy di questo sito Web, poiché si prevede che queste informazioni verranno utilizzate esclusivamente per incrociare i dati: in nessun momento per venderli o offrire pubblicità personalizzata distribuendo i tag dei nostri video preferiti alla persona.

Puoi testare l’idea sul sito arithmr.com, sebbene al momento non abbia molti utenti, quindi fissare un appuntamento sarà più difficile.