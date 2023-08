Ultime Notizie » Bray Wyatt » Buon viaggio Bray Wyatt: Superstar WWE muore a 36 anni

In una notizia che ha lasciato il mondo del wrestling in uno stato di shock, è stato confermato il decesso di Bray Wyatt, superstar della WWE. La notizia è stata annunciata giovedì 24 agosto, gettando la comunità del wrestling nella tristezza e nel dolore. Sean Ross Sapp, giornalista di Fightful.com, afferma su Twitter X che Bray Wyatt è morto a causa di un infarto:

“Mi è stato dato il permesso di rivelare che all’inizio di quest’anno Windham Rotunda (Bray Wyatt) ha contratto il Covid e che questo gli aveva provocato un problema cardiaco“.

Bray Wyatt, il cui vero nome era Windham Rotunda, aveva 36 anni. Nel corso della sua carriera, ha lasciato un’impronta indelebile nella WWE, arrivando a vincere il prestigioso titolo di Campione del Mondo nel 2017. Uno dei momenti più memorabili della sua carriera è stato il suo scontro sul ring con un’altra leggenda, The Undertaker, in una edizione speciale di RAW, alcuni mesi fa.

La notizia della sua morte è stata confermata dalla World Wrestling Entertainment attraverso i suoi canali di social media. È stato Triple H (Paul Levesque), direttore creativo dell’azienda, a condividere l’annuncio devastante sul suo account di Twitter X. Levesque ha rivelato che Mike Rotunda, membro della Hall of Fame della WWE e padre di Bray Wyatt, si è messo in contatto con lui per comunicargli la triste notizia.