Ultime Notizie » Buffon » Buffon saluta la Juventus con l’ennesimo record

Gigi Buffon ha giocato la finale di Coppa Italia a Reggio Emilia contro l’Atalanta e vincendo 2-1 si è aggiudicato il trofeo assieme ai suoi compagni di squadra. Per il leggendario portiere della Juventus si è trattato di una vittoria che gli ha permesso di mettere in bacheca la sua 6a Coppa Italia in carriera (record che condivide con Roberto Mancini e Dejan Stankovic) e il 22° trofeo in bianconero. L’ennesimo traguardo di una carriera leggendaria. Il campione del mondo del 2006 (in attività dal 1995 al 2021) ha realizzato anche un altro primato: ha mantenuto salda l’imbattibilità stagionale in quanto in campo con la Juve, in questa stagione, ha solo vinto o pareggiato.

Tutti i record di Gigi Buffon

Gigi Buffon ha realizzato diversi primati nella storia del calcio italiano. Dopo quello di calciatore con più presenze nella storia della Serie A (657), quello di calciatore italiano con più presenze nelle squadre di club, quello di calciatore ad aver vinto il maggior numero di campionati di Serie A (10) e quello di calciatore ad aver vinto più volte la Supercoppa italiana (7), stasera

è diventato anche il calciatore ad aver vinto più volte la Coppa Italia (sei, 5 con la Juve e una con il Parma) eguagliando Roberto Mancini (che ne ha vinte anche 4 da tecnico) e Dejan Stankovic (2 con la Lazio, 4 con l’Inter). E se diventerà allenatore potrà allungare la sua prestigiosa bacheca.