Ultime Notizie » Astrometria » Buco Nero più vicino alla Terra? Mai esistito, Astronomi ingannati da una illusione cosmica

Nel 2020, gli astronomi hanno identificato un sistema stellare vicino che sembrava contenere qualcosa di fenomenale: il buco nero più vicino alla Terra, situato a soli 1.000 anni luce di distanza (meno dell’1% della larghezza della Via Lattea).

Ingannati da una illusione cosmica

Ora, una nuova ricerca di alcuni di quegli stessi astronomi suggerisce che potrebbero essere stati ingannati da un’illusione cosmica. In un nuovo studio pubblicato il 2 marzo sulla rivista Astronomy & Astrophysics, i ricercatori hanno dato un’altra occhiata a quel sistema stellare – chiamato HR 6819 – con il Very Large Telescope dell’European Southern Observatory (ESO).

I ricercatori hanno scritto che quello che nel 2020 sembrava essere un sistema di tre oggetti massicci – una grande stella in orbita attorno a un buco nero ogni 40 giorni, con una seconda stella in orbita molto più lontana – in realtà non contiene alcun buco nero.

Vampirismo stellare

“La nostra migliore interpretazione finora è che abbiamo catturato questo sistema binario nel momento in cui una delle stelle aveva risucchiato l’atmosfera dalla sua stella compagna”, ha detto la coautrice dello studio Julia Bodensteiner, una ESO Fellow a Monaco, in Germania, in un dichiarazione. “Questo è un fenomeno comune nei sistemi binari stretti, a volte indicato come vampirismo stellare“.

Di conseguenza, una stella ha perso un’enorme quantità della sua massa a favore dell’altra stella nel periodo in cui gli astronomi le hanno osservate nel 2020, facendo sembrare che le due stelle orbitassero l’una intorno all’altra molto distanti, quando in realtà una stella era solo molto lontana, più grande dell’altra. Questo trasferimento di massa vampirica avrebbe anche fatto ruotare più rapidamente la stella ricevente, amplificando ulteriormente l’illusione che fosse molto più vicina alla Terra rispetto alla sua stella compagna più piccola. Non c’è, quindi, alcun buco nero.