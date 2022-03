Ultime Notizie » Calcio inglese » Conor McGregor si offre per l’acquisto del Chelsea di Abramovich

Conor McGregor, un atleta di arti marziali UFC (Ultimate Fighting Championship), ha scritto sul suo account Twitter che è disposto ad acquistare la squadra di calcio inglese Chelsea dal suo attuale proprietario, il magnate russo Roman Abramovich. Il 2 marzo, Abramovich aveva confermato ufficialmente che il club della Premier League era in vendita.

Fonti vicine all’accordo hanno detto a Sky News che Abramovich ha rifiutato un’offerta di $ 3,306 milioni all’inizio di questa settimana in quanto prenderà in considerazione solamente le offerte a partire da $ 4 miliardi.

Tuttavia, questo non sarebbe il caso per l’offerta di $ 1,984 milioni di McGregor.

Abramovich rischia di essere sanzionato dal governo del Regno Unito, come è successo a diversi miliardari russi per rappresaglia per l’operazione militare speciale lanciata dalla Russia in Ucraina.

Il russo ha acquistato il Chelsea nel 2003 e in quasi due decenni ne ha fatto una delle potenze calcistiche tra i club europei. Le sue squadre hanno vinto cinque volte la Premier League e due volte la Champions League. Inoltre, il mese scorso sono stati incoronati campioni della FIFA Club World Cup, dopo aver battuto il Palmeiras ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti).