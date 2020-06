Alieno in Video? Filmato incontro con Creatura misteriosa e terrificante in una foresta in Polonia.

INCREDIBILE – Uno strano video apparentemente girato in una foresta in Polonia, sembra mostrare il terrificante incontro di un uomo con una specie di creatura misteriosa. Polonia è protagonista di leggende dove si narra l’esistenza di svariate creature mitiche: dalle alte montagne attraverso i labirinti delle strade di Varsavia fino alle profondità del mare.

Se visiti questo paese dell’Europa orientale, puoi trovare il famoso e pericoloso drago Wawel, il terrificante Basilisco o il grifone Włocławek. Tuttavia, uno degli esseri mitici più popolari è Skarbnik o “Il tesoriere”, un vecchio demone a forma di uomo con barba bianca e occhi che brillano nell’oscurità. Si dice che puoi trovarlo nelle miniere di carbone della regione della Slesia.

Secondo le leggende, è un ex minatore a cui piaceva molto lavorare sottoterra. In punto di morte chiese a Dio di lasciarlo stare per sempre vicino al carbone. Il suo desiderio fu esaudito, quindi ora vaga per le miniere di carbone. Il noto scrittore Gustaw Morcinek scrisse del Tesoriere in un articolo pubblicato nel 1957 sulla popolare rivista polacca Literature Ludowa. Ma a parte tutte queste creature mitiche, ora un video rivela che forse ci sono state più che semplici leggende.

Strana creatura nella foresta catturata in video

Uno strano video apparentemente girato in una foresta in Polonia sembra mostrare il terrificante incontro di un uomo con una specie di creatura misteriosa. Secondo le uniche informazioni disponibili, l’incidente si è verificato l’11 marzo, ma il video è stato caricato su YouTube il 14 giugno. Come spesso accade in questi incontri, al momento non si conoscono né l’ubicazione esatta né l’identità del testimone.

Nel video puoi ascoltare suoni inquietanti che sembrano provenire dal profondo della foresta mentre la persona che sta registrando si dirige verso la fonte. Quando finalmente arriva sul luogo, alza la torcia illuminado una specie di creatura dietro un albero. Spaventato da ciò a cui ha assistito, la persona punta la torcia per vedere meglio prima di fuggire dal luogo spaventato.

Quando gli è stato chiesto da un utente di YouTube cosa aveva trovato nella foresta, l’uomo ha risposto che queste “creature” sono conosciute come tracker e ha affermato che provenivano da grotte e miniere. Il testimone ha continuato spiegando che non dovrebbero essere davvero pericolosi, ma consiglio di starne alla larga. Alcuni hanno detto che la creatura nel video è molto simile a quella descritta nel film The Descent, diretto nel 2006 da Neil Marshall, e che è considerato una delle migliori produzioni horror britanniche.

Per coloro che non l’hanno visto, The Descent è la storia di sei donne in cerca di avventura che entrano in un sistema di grotte completamente inesplorato. E dentro trovano l’impossibile, creature che sono riuscite a sopravvivere nel tempo senza essere scoperte. Sono i cosiddetti tracker, mostri che si sono evoluti nel buio e che nessuno vorrebbe incontrare se esistessero nella vita reale. A parte la strana somiglianza tra la creatura nel video e quella nel film The Descent, altri hanno suggerito che potrebbe essere un Skinwalker, una persona con la capacità soprannaturale di diventare qualsiasi animale desideri.

Forse le credenze meglio documentate degli Skinwalker sono quelle relative al Navajo. La nazione indiana americana crede che i “camminatori” abbiano la capacità di rubare la pelle o il corpo di una persona. I navajo credono che se chiudi gli occhi con uno Skinwalker, possono essere assorbiti nel tuo corpo. Si dice anche che i camminatori evitino la luce e che i loro occhi brillino come quelli di un animale quando sono in forma umana, e quando in forma animale i loro occhi non brillano come farebbe un animale.

“Gli Yee Naaldlooshii sono creature soprannaturali del folklore navajo, capaci di trasformarsi in animali” – Wikipedia

Alcuni credono che se qualcuno entra in contatto con uno Skinwalker, il suo corpo si congelerà con la paura e li utilizzerà come energia contro la persona. Un camminatore è di solito nudo, coperto solo dalla pelle di un animale. Cosa ne pensi? Vieni a commentare l’articolo nella nostra pagina Facebook Spazio UFO.

La leggenda dice che uno Skinwalker può avere il potere di leggere i pensieri umani.

Hanno anche la capacità di fare qualunque rumore umano o animale scelgano. Un Skinwalker può usare la voce di un parente o il pianto di un bambino per attirare le vittime.

Lasciando da parte queste spiegazioni per il video, gli utenti più scettici affermano che la creatura avrebbe potuto essere semplicemente un abitante della foresta prosaico che sembrava terrificato dalla luce della torcia o, in mancanza di altro, fa tutto parte di un inganno ben congegnato, dal momento che è stranamente simile alla creatura nel film The Descent: anche il testimone menziona lo stesso nome e la stessa descrizione.