Brad Pitt (57 anni a dicembre) è introvabile nelle reti sociali come Instagram e Facebook. Vuoi sapere perchè? Semplicemente perchè l’attore statunitense, fresco di Premio Oscar, non ha nessun account nella rete sociale. Ti diremo di più: non ha intenzione di aprire il proprio account Instagram o in qualsiasi altro social network.

Comunque l’attore non esclude l’idea di seguire le orme di molte altre celebrità che non avevano un profilo in questo social network, come la sua ex moglie Jennifer Aniston o l’attore Matthew Perry.

Tuttavia, in questo momento, il vincitore del premio Oscar 2020 per il miglior attore non protagonista, ha commentato che non ha ancora intenzione di creare un account Instagram e ha giustificato che tutte queste piattaforme “non hanno senso”. “Non accadrà mai … beh, non dire mai mai, ma la vita è molto buona senza di loro”, dice Brad Pitt, aggiungendo che “non è interessato”.

È interessante notare che anche sua ex moglie Angelina Jolie non ha un account Instagram, sebbene un account creato da un fan della stella, @angelinajolieofficial, abbia già più di 11 milioni di follower.