Brad Pitt per conquistare si presenta come William.

L’attore e produttore Brad Pitt preferisce usare il suo nome di battesimo quando si presenta a delle donne. È emerso che in passato Pitt ha flirtato con una donna e si è presentato come “William” in una caffetteria del Comisariary di Los Angeles.

“È arrivato in moto, indossando occhiali da sole, jeans e una giacca di pelle.

Voleva nascondere la sua identità presentandosi come William”, ha detto una fonte a pagesix.com. La fonte ha aggiunto: “. Si stava comportando in modo troppo allegro e assomigliava un po’ a Kate Bosworth, ma non era lei”.

“Quando la donna disse di chiamarsi Lydia, Brad Pitt allungò la mano e disse: Ciao, sono William. Lei rispose: Oh, sembri un Bradley. E lui rispose: Beh, questo è il mio secondo nome. Le sorrise e le fece l’occhiolino”.

Il vero nome di Brad Pitt è William Bradley Pitt, essendo il suo registro di nascita a Shawnee, Oklahoma, Stati Uniti, il 18 dicembre 1963.