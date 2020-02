Borussia Dortmund PSG streaming gratis link. Il Paris Saint Germain vuole approfittare del ritorno della sua grande stella, il brasiliano Neymar, per porre fine a una lunga serie di traumatiche prime eliminazioni in UEFA Champions League. Dovrà affrontare agli ottavi di finale il Borussia Dortmund, una squadra che ha incatenato grandi prestazioni finora quest’anno e spera di dare al suo rivale la sua terza eliminazione consecutiva nella fase delle migliori 16 d’Europa.

Prima è stato l’incredibile rimonta del Barcelona nel 2017, poi la lezione del Real Madrid nel 2018, e poi l’inaspettata caduta contro il Manchester United nel 2019. La squadra parigina vuole rompere questa tendenza negativa e finalmente accedere ai quarti, suo grande obiettivo da quando è iniziato il progetto Qatar.

Vediamo di seguito le ultime notizie sul match e in particolare dove vedere Borussia Dortmund PSG streaming e diretta tv.

Borussia Dortmund PSG streaming live: le ultime notizie sulle formazioni.

Il grande investimento fatto con Neymar (222 milioni di euro nel 2017) non è riuscito a spezzare la maledizione, dal momento che è stato in grado di giocare solo una delle ultime quattro partite giocate dal PSG negli ottavi di Champions. Due gravi lesioni al piede destro gli hanno impedito di essere presente. Tuttavia, dovrebbe tornare questa sera sul prato per imporre il suo talento sul territorio tedesco.

Le nostre probabili formazioni di Borussia Dortmund PSG:

Borussia Dortmund (3-4-2-1): Bürki; Piszczek, Hummels, Akanji; Hakimi, Emre Can, Witsel, R Guerreiro; Sancho, T

Hazard; Haaland. Allenatore Lucien Favre.

Paris SG (4-4-2): Keylor Navas; Meunier, Thiago Silva, Marquinhos, Bernat; Á Di María, Verratti, Gueye, Neymar; Mbappé, Mauro Icardi. Allenatore Thomas Tuchel.

Arbitro: Antonio Mateu Lahoz (Spagna).

Borussia Dortmund PSG in diretta tv a partire dalle ore 21:00 di oggi martedì 18 febbraio 2020 su Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite). Match fruibile in video streaming gratis per gli abbonati con Sky Go per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smartphone, tablet e pc. Stream disponibile per Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

La diretta di Borussia Dortmund PSG non viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi neanche in streaming gratis online con MediasetPlay.