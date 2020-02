Dove vedere le partite di calcio in tv Atalanta-Valencia, Tottenham-Lipsia e tutte le altre di oggi con orario d’inizio e canale tv. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo assieme a Facebook Live-Streaming, Periscope e Video YouTube. Di seguito tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in live streaming e diretta tv.

14:00 Roma-Verona (Semifinale Coppa Italia Primavera) – Sportitalia.

14:30 Juventus-Fiorentina (Semifinale Coppa Italia Primavera) – Juventus Tv e Violachannel.

16:00 Finale Viareggio Women’s Cup – Rai Sport.

21:00 Diretta Goal (UEFA Champions League) – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

21:00 Diretta Atalanta-Valencia (UEFA Champions League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Arbitro: Oliver (Inghilterra). Si gioca a San Siro. Prima volta agli ottavi di finale della competizione per la squadra di Gasperini. Di fronte un Valencia che ha vinto solo una delle otto trasferte disputate contro squadre italiane in Champions League: 1-0 contro la Roma nella seconda fase a gironi 2002/03. Ricordiamo che l’Atalanta è la prima debuttante in Champions League ad arrivare alla fase ad eliminazione diretta della competizione dopo il Leicester City nel 2016/17. Allora la squadra inglese fu eliminata nei quarti di finale dall’Atletico Madrid.

Diretta Atalanta Valencia su Sky Sport Uno (Canale 252 Satellite) e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:00 Diretta Tottenham-Lipsia (UEFA Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite).

Il Tottenham partecipa solo per la quarta volta agli ottavi di UEFA Champions League (V2 S1). Nel 2010/11 ha vinto 1-0 in casa del Milan e pareggiato in casa; due stagioni fa ha pareggiato 2-2 sul campo della Juventus all’andata ma ha perso 2-1 in casa al ritorno. Il Lipsia affronta per la prima volta una squadra inglese. Il bilancio del Lipsia nei turni a eliminazione diretta è di cinque passaggi del turno e un’eliminazionene, subita nel 2017/18 contro il Marsiglia (1-0 c, 2-5 t).

Diretta Tottenham Lipsia su Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

23:15 Huracan-Atletico Nacional (Copa Sudamericana) – Dazn.

