Naomi Campbell: routine quotidiana prima di compiere 50 anni.

La supermodella Naomi Campbell che il 22 maggio compie 50 anni, si è aperta sulla sua routine quotidiana e ha insistito sul fatto che deve pregare quando si sveglia prima di fare qualsiasi altra cosa.

Parlando con l’agente di moda Camilla Lowther in una live chat di Instagram, ha detto: “È solo una cosa automatica. Alzati. Scendi sul pavimento. Prega”.

“Non posso uscire di casa senza fare la doccia … quando posso uscire di casa”. Ovvio, perchè anche lei è in quarentena come gran parte del mondo in questa emergenzia dovuta alla pandemia coronavirus

Naomi Campbell, che ha anche rivelato che “la presunzione è così importante” per la sua routine, recentemente ha parlato della sua dieta e ha confessato che mangia solo un pasto adeguato ogni giorno. Ha dato ulteriori informzioni sul suo modo di mangiare:

“Mi piace il mio pranzo. Il pranzo è la mia cena, perché mangio davvero solo una volta al giorno. La domenica è il mio regalo, quindi preparerò dessert, torte e budini”.

Nel frattempo, la modella londinese ha precedentemente insistito sul fatto che non “muore di fame”, ma ci sono giorni in cui non mangia nulla, poiché semplicemente “non ne ho voglia”.