Blackpink pronte a superare Justin Bieber su YouTube

Il cantante americano Justin Bieber sarà presto detronizzato dal gruppo pop sudcoreano Blackpink come il canale con il maggior numero di iscritti su YouTube. La band femminile ha già superato i 60 milioni di abbonati su YouTube, seconda dietro al cantante canadese.

Il gruppo K-pop sta crescendo rapidamente. L’agenzia di Blackpink YG Entertainment ha affermato che è il più grande account YouTube con sede in Corea del Sud. Il hitmaker di “Baby”, Justin Bieber è in vantaggio sulle Blackpink in termini di abbonati, ma Blackpink può superare il numero in qualsiasi momento.

Nel 2016, Blackpink sono decollate esono riuscite ad accumulare oltre 17 miliardi di visite sulla piattaforma. Nel 2020, sono diventate le artiste femminili con più follower su YouTube, lasciandosi alle spalle la cantante americana Ariana Grande. Con la loro enorme crescita, sono andati oltre Eminem, Ed Sheeran e Marshmello in termini di numero di abbonati.

Le Blackpink sono diventate la prima band K-pop a stabilire un enorme record su YouTube raccogliendo oltre 1,5 miliardi di visualizzazioni sul loro successo del 2018 “Ddu-du Ddu-du“. La canzone è la loro prima canzone ad apparire nella Billboard Hot 100, raggiungendo il numero 55.