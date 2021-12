Ultime Notizie » Bitso » Bitso sempre più Metaverso con The Sandbox (SAND)

The Sandbox (SAND) a Bitso. Ora puoi acquistare, vendere, depositare e prelevare SAND nell’app Bitso. Puoi anche scambiare questa risorsa da Bitso Alpha.

Bitso è un exchange di criptovalute messicano con sede in Messico. È stata fondata nel 2014 da Ben Peters, Pablo Gonzalez e Humberto Aceves. Humberto Aceves Fernandez de Castro è l’attuale amministratore delegato.

Che cos’è Sandbox (SAND)?

The Sandbox è un metaverso sulla blockchain in cui è possibile creare, costruire, acquistare e vendere risorse digitali in un contesto di gioco.

Nel gioco, puoi acquistare e affittare LANDS, creare e vendere risorse come NFT all’interno del tuo mercato e creare e monetizzare i giochi. Il token (SAND) consente ai giocatori di acquistare e vendere LANDS e ASSET all’interno del metaverse di The Sandbox.

SAND ha beneficiato molto nel 2021 del trend del metaverso: è cresciuto di oltre il 13.000% dall’inizio del 2021