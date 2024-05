Ultime Notizie » Diretta Streaming » Palermo-Sampdoria in TV Oggi 17 marzo: orario streaming, dove vederla, formazioni

Il Palermo si gioca la Serie A nei playoff contro la Sampdoria

Il Palermo, inizialmente con obiettivi diversi, ora si trova a dover lottare duramente nei playoff per guadagnarsi un posto nella Serie A. La sfida inizia stasera contro la Sampdoria, trasformando questa partita in una vera e propria finale per i rosanero. Nonostante si trovino al sesto posto, il Palermo potrà contare su un vantaggio di due risultati su tre. Diversamente, la Sampdoria dovrà puntare tutto su questa singola partita, senza possibilità di calcoli. Il fattore campo e la possibilità di due risultati su tre giocano a favore dei siciliani, ma in una notte tutto può accadere. La determinazione dei blucerchiati sarà fondamentale per mantenere vive le speranze di ritorno in Serie A.

La sfida decisiva: Palermo vs. Sampdoria

La partita di stasera tra Palermo e Sampdoria è un momento cruciale per entrambe le squadre. Per il Palermo, è l’opportunità di raggiungere la Serie A (chi vince gioca poi contro il Venezia) dopo una stagione di alti e bassi. Per la Sampdoria, è una prova di forza e resilienza, poiché devono vincere per continuare a sperare nel ritorno nella massima serie del calcio italiano. L’equilibrio tra le due squadre e l’incertezza del risultato rendono questo scontro un evento imperdibile per gli appassionati di calcio.

La tensione prima del fischio d’inizio

La vigilia della partita è carica di tensione e aspettative. Entrambe le squadre si preparano intensamente, consapevoli dell’importanza di ogni singolo momento. Le dichiarazioni dei protagonisti riflettono la determinazione e la concentrazione necessarie per affrontare una sfida così cruciale. Andrea Pirlo, allenatore della Sampdoria, mostra fiducia nel suo team e nell’importanza di restare concentrati fino all’ultimo istante. Dall’altra parte, il Palermo si prepara a dare il massimo, consapevole della difficoltà ma determinata a lottare fino alla fine.

Playoff: l’incognita del calcio

I playoff rappresentano sempre un’incognita nel mondo del calcio. La posta in gioco è altissima e ogni dettaglio può fare la differenza. Le sorprese sono sempre dietro l’angolo, e anche le squadre considerate favorite possono trovarsi in difficoltà. Il Palermo e la Sampdoria sono pronti a dare il massimo in questa sfida epica, consapevoli che solo una vittoria potrà garantire loro la sfida contro il Venezia per arrivare alla Serie A. I tifosi sono in trepidante attesa, pronti a sostenere le proprie squadre fino all’ultimo secondo.

Dove vedere Palermo-Sampdoria Streaming e diretta TV, orario



Il confronto tra Palermo e Sampdoria, valido per il primo round dei playoff della Serie B e fissato per le 20:30 italiane presso lo stadio “Renzo Barbera” di Palermo, sarà trasmesso in diretta su

Probabili formazioni Palermo-Sampdoria

DAZN, Sky Sport Cacio (canale 252), e sulla piattaforma Now (a pagamento per tutti), oltre all’app Sky Go (gratis per gli abbonati).

PALERMO (3-4-2-1): Desplanches; Graves, Lucioni, Ceccaroni; Diakitè, Gomes, Segre, Lund; Ranocchia, Di Francesco; Brunori. Allenatore: Mignani. A disposizione in panchina: Pigliacelli, Kanuric, Marconi, Buttaro, Aurelio, Stulac, Henderson, Vasic, Insigne, Di Mariano, Traorè, Mancuso, Soleri. Indisponibili: Coulibaly. Squalificati: Nedelceauru. Diffidati: nessuno.

SAMPDORIA (3-4-2-1): Stankovic; Piccini, Ghilardi, Gonzalez; Stojanovic, Ricci, Yeoes, Giordano; Esposito, Borini; De Luca. Allenatore Andrea Pirlo. A disposizione in panchina: Ravaglia, Tantalocchi, Barreca, A.Conti, Ferrari, Leoni, Depaoli, Benedetti, Kasami, Verre, Vieira, Askildsen, Alvarez. Indisponibili: Muru, Girelli, Darboe. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Colombo (Como). Guardalinee: Lo Cicero e Mondin. IV uomo: Collu. VAR: Mariani. Assistente Sala VAR: Meraviglia.