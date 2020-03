Sale a 9 bilancio dei morti per Coronavirus negli Stati Uniti.

Il numero di decessi negli Stati Uniti a causa del nuovo coronavirus covid-19 è salito a nove, tutti nello stato di Washington, come confermato martedì dalle autorità sanitarie del paese nordamericano. Secondo i dati, finora ci sono stati otto morti nella Contea di King e uno nella Contea di Snohomish, con un totale di 27 casi confermati e 231 persone sotto controllo medico.

Il governatore dello stato diha dichiarato sabato l’emergenza sanitaria per il nuovo coronavirus dopo la morte del primo paziente.

I casi in tutti gli Stati Uniti sono saliti a 106, distribuiti in 12 stati. I più colpiti sono la California con 20 casi e Washington con 18 casi. Intanto Trump ha deciso di donare il compenso presidenziale dell’ultimo trimestre del 2019, circa 100mila dollari, al ministero della Sanità per contribuire alla lotta contro l’emergenza del coronavirus. Lo ha reso noto la portavoce della Casa Bianca.