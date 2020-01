Befana Auguri Epifania 2020 Messaggi Divertenti da inviare con WhatsApp SMS Android e iPhone.

E’ tempo di Befana ed è tempo di mandare gli auguri dell’epifania ai nostri amici. Dopo gli auguri di Natale e di Capodanno ora è tempo di cercare frasi di auguri ed SMS divertenti, che possano rendere quest’ultima festa ancora più originale con gli amici.

In internet abbiamo moltissimi siti con i migliori consigli per formulare i vostri messaggi di auguri, con moltissime frasi divertenti, pronte per essere inviate in Facebook, oppure SMS pronti per essere trasmessi con i servizi di messaggistica istantanea come WhatsApp, Viber e Line.

Uno di queste pagine web è sicuramente il sito internet SMS-Pronti dove al suo interno potrete trovare frasi divertenti come questa: “Scusa ma ho urgentemente bisogno di un favore. Mi potresti inviare una tua foto? I miei amici non credono che io conosco la befana” o questa “Di befane c’e ne son tante ma di certo tu sei la più importante tu sei brutta un pò puzzona ma di certo sei la più buona“.

Una idea originale e veloce da attuare, è anche inviare una foto tramite WhatsApp o Facebook con allegato una frase originale offerta dal sito FrasiOnline, come questa:

“Cara vecchietta per cortesia, tutte le feste non portar via, ma anzi daccene altre cento per scacciare il malcontento, metti nel sacco terremoti e alluvioni, ministri corrotti e altri ladroni, porta speranza ai disoccupati perché siano tutti e presto impiegati, poi metti fine all’omicidio, a quella piaga del femminicidio. E siccome sono tempi duri, mando a tutti i miei auguri. Buona Befana!”.

Ancora un aiuto per trovare i tuoi messaggi divertenti da inviare via SMS. “PaginaInizio” offre tantissimi suggerimenti per trovare SMS divertenti per la Befana. Eccovi un ultimo esempio esilarante: