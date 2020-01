Auguri Befana! Festeggiare l'Epifania 2020 con Messaggi Frasi Divertenti SMS Cartoline e Foto Snapchat.

Siete pronti per celebrare la Befana? Il 6 gennaio infatti si festeggia la Epifania, ultima festività delle vacanze a cavallo del nuovo anno. Anche in questa occasione dobbiamo mandare gli auguri della Befana trovando messaggi originali e magari pure divertenti. Dopo gli auguri di Felice Anno Nuovo adesso dobbiamo cercare frasi di auguri ed SMS spiritosi, per festeggiare la Befana.

Come sempre utilizziamo la risorsa infinita dei siti internet che offrono come sempre i migliori consigli per creare i nostri messaggi di auguri, con moltissime frasi divertenti, pronte per essere inviate attraverso i servizi di messaggistica istantanea come SnapChat, ad esempio, oppure gli immancabili Twitter WhatsApp e Facebook, oppure SMS pronti per essere trasmessi con il vostro cellulareo, e perche’ no, anche con Skype che per l’occasione si è dotato di simpatici emoticon.

Trovare frasi per auguri Befana all’Epifania non è difficile.

Tra i migliori siti che abbiamo incontrato vi proponiamo quelli incontrati sul sito Biglietti e Auguri (www.bigliettieauguri.it). Vediamone insieme alcuni:

“Auguri! Arriva la Befana, arriva questa notte con le scarpe tutte rotte, quando passi… ricordati di lasciarmi un regalo…”.

“Ricordati di revisionare la scopa e volare in alto quando passi sopra la mia casa… Auguri per la tua festa!”.

“Per la Befana più bella del mondo auguri!”.

“Il 6 gennaio farà molto freddo, mi raccomando copriti bene perchè volare con la scopa è facile ammalarsi ed io ti voglio in forma… Auguri per l’Epifania!”.

“La Befana vola via, la Befana va lontano, la Befana ha un sacco nero che a me non porti spero. Auguri Befana!”.

Ottimo sito anche Frasi Online.

All’indirizzo www.frasionline.it possiamo trovare frasi divertenti come questa: “Oggi, 6 gennaio, non ti faccio gli auguri, perchè se è il giorno della Befana tu non lo festeggerai mai! Ti voglio bene amica mia!” o questa “Ieri notte il cielo era bellissimo, pieno di stelle… poi guardando meglio ho visto te… ma mi spieghi dove andavi su quella scopa? Sei sempre in anticipo!”. Mai perdere il senso degli humor che tanto fa bene alla salute. E allora ecco un’altra frase spiritosa adatta per un augurio da far ridere: “Scusa ma ho urgentemente bisogno di un favore. Mi potresti inviare una tua foto? I miei amici non credono che io conosco la befana” o questa “Di befane c’e ne son tante ma di certo tu sei la più importante tu sei brutta un pò puzzona ma di certo sei la più buona”.

Auguri divertenti Befana con foto su WhatsApp o Facebook.

Servizi come WhatsApp o Facebook ci permettono di inviare gli auguri con allegato anche una fotografia. Un’immagine con una frase originale che possiamo trovare nel sito Pagina Inizio (www.paginainizio.com) potrebbe essere un’altra idea molto originale e rapida da realizzare. “Al telegiornale ho sentito che per la notte dell’Epifania ci sarà un improvviso abbassamento delle temperature. Mi raccomando, non farmi stare in pensiero: copriti bene quando vai a cavallo…della tua magica scopa!” oppure “Stavo pensando…tra poco è la Befana!!! Che ne dici di metterti a dieta? Non vorrai rimanere incastrata nel camino, vero?!” oppure ancora “Di befane c’e ne son tante ma di certo tu sei la più importante tu sei brutta un pò puzzona ma di certo sei la più buona”. Tutte senz’altro molto allegre e che ci aiuteranno a far ridere il destinatario dei nostri biglietti di auguri.

Frasi auguri Befana – Frasi per auguri Befana.

Un’ultimo sito che ci viene in aiuto trovare i nostri messaggi divertenti da inviare via SMS e’ la pagina “Frasi auguri Befana – Frasi per auguri Befana – Poesie.reportonline.it” (www.poesie.reportonline.it) all’interno della quale troviamo ottimi suggerimenti per formulare il nostro messaggio di auguri per la Befana.

Testi esilaranti come questi non possono mancare al vostro archivio:

“Non tutte le streghe hanno la scopa..non tutte le principesse indossano corone… Tu porti la scopa o la corona? che domande faccio, mia dolce Befana ti voglio bene!”.

“Babbo Natale è arrabbiato con te, mi ha chiamato e mi ha chiesto se ti avevo vista… o mi porti tanti dolci quest’anno o gli dico dove venirti a trovare… Befana”.

“Anche quest’anno non posso fare altro che mandarti i miei più cari auguri per il tuo onomastico, ma ti prego di smetterla di rubare tutte le scope che compro!”.

“Un altro anno è passato e…ancora non vieni a cambiare le spazzole della scopa! Ti aspetto. Firmato il tuo amico meccanico!”.

“Hanno messo in giro una voce assolutamente falsa! Dicono che la Befana sia la moglie di Babbo Natale! Ribellati subito e grida ai quattro venti che sei ancora single!”.