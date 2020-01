Auguri BEFANA 2020: Filastrocche Epifania per bambini, SMS messaggi divertenti WhatsApp da condividere sui Social.

Nella notte di oggi si festeggerà l’Epifania inviando tantissime frasi divertenti con i messaggi SMS o WhatsApp per fare proprio gli Auguri della Befana. I bambini andranno a dormire con la curiosità di vedersi apparire la Befana con la calza piena di dolci da appendere al camino? Le filastrocche da cantare ai bambini sono molto ricercate in queste ore.

Oggi vi proponiamo due

La prima filastrocca sulla Befana per i bambini si chiama “Arriva la Befana” e questo il testo: “Zitti, zitti bimbi buoni, presto, presto giù a dormire: la Befana è per venire col suo sacco pien di doni. La Befana è una vecchina che discende dalla luna sulla scopa di saggina non appena il ciclo imbruna. E si accosta pian pianino alle calze e alle scarpette messe in fila sul camino e, ridendo, mette e mette. Fuori soffia tramontana e vien giù la neve bianca, ma pei bimbi la Befana non ha freddo e non si stanca”.

La seconda filastrocca sulla Befana porta il titolo di “Befana mia Befana!” e questo il semplice testo da insegnare ai bambini: “Befana, mia Befana tu che stai dentro la tana, tu che hai tante cose belle porta bambole e caramelle!”.

Tanti Auguri di Buona Befana!