Auguri Befana! Epifania 2020 divertente con messaggi frasi WhatsApp Facebook Twitter SMS Foto Cartoline.

Alla ricerca dei migliori messaggi di auguri per la Befana. L’arrivo del nuovo anno ci proietta nell’ultima festività delle vacanze natalizie. E’ tempo di Epifania e anche in questa occasione occorre inviare gli auguri della Befana trovando messaggi originali e magari pure divertenti. Dopo gli auguri di Natale e di Buon Anno adesso bisogna cercare frasi di auguri ed SMS spiritosi, che possano rendere quest’ultima festa ancora piu’ spassosa con gli amici.

In internet abbiamo moltissimi siti con i migliori consigli per creare i nostri messaggi di auguri, con moltissime frasi divertenti, pronte per essere inviate attraverso i servizi di messaggistica istantanea come WhatsApp, Line e Viber, oppure nei social come Twitter e Facebook, oppure SMS pronti per essere trasmessi con il vostro smartphone o, perche’ no, con Skype.

Trovare frasi per auguri Befana all’Epifania non e’ un problema con una di queste pagine web che spopola in internet. E’ il caso di “frasi online” dove al suo interno potrete trovare frasi divertenti come questa: “Oggi, 6 gennaio, non ti faccio gli auguri, perchè se è il giorno della Befana tu non lo festeggerai mai! Ti voglio bene amica mia!” o questa “Ieri notte il cielo era bellissimo, pieno di stelle… poi guardando meglio ho visto te… ma mi spieghi dove andavi su quella scopa? Sei sempre in anticipo!”.

Mai perdere il senso degli humor che tanto fa bene alla salute. E allora ecco un’altra frase spiritosa adatta per un augurio da far ridere: “Scusa ma ho urgentemente bisogno di un favore. Mi potresti inviare una tua foto? I miei amici non credono che io conosco la befana” o questa “Di befane c’e ne son tante ma di certo tu sei la più importante tu sei brutta un pò puzzona ma di certo sei la più buona”.

Servizi come WhatsApp o Facebook ci permettono di inviare gli auguri con allegato anche una fotografia. Un’immagine con una frase originale che possiamo trovare nel sito SMS-Pronti potrebbe essere un’altra idea molto originale e rapida da realizzare. “Sono molto arrabbiata con te. Ma cosa ti ho fatto? Mi hai rubato la scopa per andare in giro da sola! Ma se me la chiedevi te la prestavo!” e “Di befane c’e ne son tante ma di certo tu sei la più importante tu sei brutta un pò puzzona ma di certo sei la più buona”, sono senz’altro molto allegre e ti aiuteranno a far ridere il destinatario dei tuoi auguri.

Un’ultimo sito che ci viene in aiuto trovare i nostri messaggi divertenti da inviare via SMS e’ la pagina “Auguri per l’Epifania – PensieriParole” ( raggiungibile all’indirizzo www.pensieriparole.it ) all’interno della quale troviamo ottimi suggerimenti per formulare il nostro messaggio di auguri per la Befana.

Testi esilaranti come questi non potevano mancare al vostro archivio:

“Stavo pensando…tra poco è la Befana. Che ne dici di metterti a dieta? Non vorrai rimanere incastrata nel camino, vero?! Auguri di Buona Befana!”

“Auguri a tutte quelle donne, che con una semplice scopa, sanno spazzare via i problemi. La vera donna è questa, nella realtà e nelle favole”

“Con il vento di tramontana è arrivata la befana, la befana frettolosa, porta a tutti qualche cosa”