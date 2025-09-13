Barbara D’Urso vive in una reggia: la casa da sogno della conduttrice

Barbara D’Urso è di certo la concorrente più attesa della prossima edizione di Ballando con le Stelle: dove vive la conduttrice.

Barbara D’Urso, per anni regina indiscussa del pomeriggio televisivo su Mediaset, continua a conquistare il pubblico non solo attraverso lo schermo, ma anche sui social, dove condivide momenti della sua quotidianità.

Tra scatti spontanei e riflessioni personali, i fan più attenti hanno avuto modo di sbirciare alcuni angoli della sua abitazione, scoprendo un lato più intimo e raffinato della conduttrice.

La casa di Barbara D’Urso: una vera reggia

Contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, Barbara non vive nel cuore pulsante di Milano, ma ha scelto di stabilirsi a Cologno Monzese, una zona residenziale tranquilla e immersa nel verde, situata a pochi passi dagli studi Mediaset. Una scelta dettata dalla praticità, ma anche dal desiderio di ritagliarsi uno spazio lontano dal caos cittadino, dove poter vivere con serenità e comfort. La sua casa riflette perfettamente il suo stile: sofisticato, luminoso e accogliente. L’appartamento è dominato da tonalità chiare, con il bianco come protagonista assoluto.

Le pareti, gli arredi e persino i complementi decorativi seguono una palette neutra che richiama lo stile scandinavo, minimalista ma caldo. Il pavimento in parquet chiaro contribuisce a rendere gli ambienti ancora più ariosi e armoniosi. Uno degli spazi più fotografati e apprezzati dai follower è il salone principale. Qui, il bianco si mescola con elementi di design come divani eleganti e lampadari in cristallo, mentre una vivace opera d’arte pop appesa alla parete introduce una nota di colore che rompe la monocromia e conferisce personalità all’ambiente. L’illuminazione naturale, favorita da ampie finestre, rende ogni angolo della casa luminoso e vitale.

Tra le stanze preferite di Barbara c’è la cucina, che lei stessa definisce il suo regno. Ampia e funzionale, è dotata di un’isola centrale attrezzata, pensata per cucinare e intrattenere gli ospiti. Anche qui il bianco domina, con superfici lucide e dettagli in acciaio che aggiungono un tocco moderno. La conduttrice ama cimentarsi ai fornelli e spesso condivide ricette e momenti conviviali con amici e familiari. Il bagno, spazioso e curato nei minimi dettagli, è un altro esempio di eleganza e comfort. Al centro troneggia una grande vasca da bagno, circondata da rivestimenti in marmo bianco e specchi che amplificano la luce e lo spazio.

L’ambiente richiama l’atmosfera di una spa privata, ideale per momenti di relax dopo una giornata intensa. Barbara D’Urso, sempre energica e attenta al benessere, ha dedicato una parte della sua casa alla cura del corpo. Una palestra domestica le consente di mantenersi in forma con sessioni di fitness e danza, attività che pratica con costanza e passione, anche durante i periodi di pausa televisiva. Un dettaglio curioso e affettuoso che emerge dai suoi post è la collezione di peluche, i suoi “orsi amici”, che occupano diversi angoli della casa.

Di varie forme e dimensioni, questi teneri compagni decorano gli ambienti con un tocco giocoso e rivelano un lato dolce e spontaneo della conduttrice, spesso associata a un’immagine forte e determinata. La casa di Barbara D’Urso è molto più di una semplice abitazione: è uno spazio che racconta la sua personalità, il suo gusto per il bello e il suo bisogno di equilibrio tra vita pubblica e privata. Mentre il pubblico attende di conoscere i suoi prossimi progetti professionali, una cosa è certa: ad accoglierla ogni giorno c’è un rifugio elegante, luminoso e pieno di calore, proprio come lei.