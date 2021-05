Ultime Notizie » Armi nucleari » Svelate per errore le posizioni Top Secret di Armi Nucleari in Europa

L’enorme quantità di informazioni che le forze armate statunitensi, in particolare quelle responsabili della custodia delle armi nucleari, devono conoscere non è facile da memorizzare, e alcuni soldati hanno utilizzato applicazioni di popolari flashcard per memorizzare così tanti dati. Senza rendersene conto, hanno fatto trapelare molti dettagli segreti dei protocolli di sicurezza relativi alle armi nucleari e hanno inavvertitamente confermato il loro spiegamento in tutte le basi in Europa dove la loro presenza era già sospettata.

I giornalisti di Bellingcat hanno scoperto che i soldati americani hanno utilizzato applicazioni come Chegg, Quizlet e Cram, dove hanno persino identificato gli spazi esatti in cui erano conservate le armi nucleari e hanno menzionato le posizioni delle telecamere, la frequenza delle pattuglie, gli identificatori univoci che hanno e devono avere chi lavora in aree ad accesso limitato e le parole segrete che implicano che una guardia è minacciata.

Le schede (flashcard), che per tutto questo tempo erano di pubblico dominio perché i loro autori apparentemente non hanno scelto la modalità privata nella configurazione delle app, contengono anche dettagli specifici relativi alle funzioni di lavoro, istruzioni sulla composizione di password e nomi utente (se o non possono includere spazi), oltre a dati di base come definizioni di termini, sigle, leggi, procedure e protocolli radio.

In alcuni casi, la negligenza è stata tale che i militari hanno utilizzato i loro nomi completi nelle domande, mentre alcuni hanno messo la stessa foto del profilo che avevano nel loro account LinkedIn, che ha facilitato la loro identificazione ai giornalisti, che hanno contattato la NATO, il Pentagono e altri pertinenti autorità prima di pubblicare le loro indagini a causa delle “potenziali implicazioni per la sicurezza pubblica”.

Nel frattempo, grazie a parole chiave come “hot” e “cold” (caldo e freddo), gli utenti di popolari piattaforme di apprendimento hanno rivelato la presenza di armi nucleari nelle basi di Aviano in Italia, Volkel in Olanda e tutte le altre in luoghi d’Europa che avevano queste armi, secondo documenti trapelati e resoconti dei media che non hanno mai ricevuto conferme ufficiali.

Tali strutture includono la, afferma Bellingcat.

Alcune schede di memoria che il team dei suddetti media ha visto erano pubbliche dal 2013, mentre le ultime risalgono ad aprile di quest’anno. Tuttavia, tutti loro sono scomparsi da Internet dopo che i giornalisti si sono rivolti alla NATO e alle forze armate statunitensi per un commento.

Dall’Air Force degli Stati Uniti hanno confermato di essere a conoscenza dell’uso di questo tipo di applicazioni da parte dei membri del servizio per studiare “un’ampia varietà di argomenti”, ma hanno sottolineato che non c’erano raccomandazioni ufficiali sull’uso di queste risorse e si sono rifiutati di commentare sui protocolli di sicurezza.

Da parte sua, il ministero della Difesa olandese ha detto a Bellingcat di non poter commentare il numero o l’ubicazione delle armi nucleari a causa degli accordi con la NATO relativi a questioni di sicurezza.

“La segretezza sulle armi nucleari in Europa esiste solo per proteggere i politici”

Uno specialista del controllo degli armamenti consultato da Bellingcat, Jeffrey Lewis, ha affermato che le rivelazioni dei giornalisti riflettono una “evidente violazione” nei meccanismi di sicurezza relativi alle armi nucleari statunitensi dispiegate nei paesi membri della NATO.

Allo stesso tempo, Lewis ha sostenuto che la segretezza sullo spiegamento di queste armi in Europa esiste “non per proteggere le armi dai terroristi, ma solo per proteggere i politici e i leader militari dall’essere costretti a rispondere a domande difficili sul fatto che i piani di consegna nucleare della NATO siano ancora ha senso oggi”.

“Questo è un ulteriore avvertimento che queste armi non sono sicure“, ha aggiunto.