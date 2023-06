Ultime Notizie » Auto-GPT » Auto-GPT: cos’è e come funziona

ChatGPT è uno dei modelli di conversazione di intelligenza artificiale più famosi, ma non è l’unico. Oltre a Google Bard e ad altri modelli generativi di testo, negli ultimi mesi stiamo assistendo alla nascita di molti altri chatbot potenziati dall’IA. Ad esempio, abbiamo GPT4All: un programma simile a ChatGPT, ma open source, gratuito e che può essere installato localmente sul PC. Nella stessa linea ci sono altre applicazioni come Auto-GPT, che è anche gratuita e open source. La “sottile” differenza, e ciò che rende Auto-GPT completamente diversa e speciale rispetto alle altre, è il suo modo di lavorare.

Auto-GPT è progettata per operare in modo autonomo, senza la necessità di interazione umana, il che le consente di lavorare incansabilmente fino a raggiungere il suo obiettivo. Detto così, a freddo, fa un po’ paura, vero?

Ecco come funziona Auto-GPT

Il funzionamento di Auto-GPT differisce abbastanza dal classico chatbot conversazionale.

Invece di scrivere un “prompt”, una domanda o una richiesta chiedendo all’IA cosa vogliamo che faccia, con Auto-GPT assegneremo un ruolo all’IA. Ad esempio, possiamo chiedere che sia uno scrittore di storie per bambini.

Successivamente, assegneremo 5 obiettivi all’IA. Così, seguendo lo stesso esempio, potremmo chiedere che le storie siano brevi (obiettivo 1), che siano ambientate in un mondo fantastico (obiettivo 2), che tutte le storie abbiano una morale o un insegnamento (obiettivo 3), e così via fino a completare i 5 obiettivi o “condizioni”.

Da lì, Auto-GPT inizierà a funzionare, comportandosi secondo il ruolo assegnato fino a completare i 5 obiettivi stabiliti dall’utente. Ciò implicherà che l’IA farà ricerche nel suo database, ma anche che accederà e persino scaricherà contenuti da Internet.

Per evitare che accada qualche “disastro” e l’IA perda il controllo e scarichi un virus o qualcosa di peggio, ci saranno momenti in cui Auto-GPT farà domande all’utente e sarà necessario il suo consenso per continuare.