Ultime Notizie » Silvio Berlusconi » Silvio Berlusconi è morto, aveva 86 anni

L’ex presidente del Consiglio e leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è morto all’età di 86 anni. Il politico era stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano il 9 giugno, dopo che lo stesso centro lo aveva dimesso il 19 maggio dopo 45 giorni di ricovero, avvenuto a causa di un’infezione polmonare. Successivamente, è stato rivelato che Berlusconi soffriva di leucemia cronica. È stato riferito che il senatore è stato ricoverato venerdì scorso per sottoporsi ad alcuni test già programmati relativi a questa malattia cronica. La salute di Berlusconi era peggiorata negli ultimi anni: ha subito un intervento al cuore nel 2016, ha avuto un cancro alla prostata ed è stato più volte ricoverato dopo aver contratto il covid-19 nel 2020.

Una vita segnata dalla politica

Il magnate Berlusconi ha fatto fortuna grazie alle sue imprese edili e ai canali televisivi, ed è diventato famoso a livello internazionale come proprietario del Calcio Milan e attualmente era il numero 1 del Monza Calcio. Dopo oltre 20 anni di successi imprenditoriali, già milionario, Berlusconi è entrato in politica e ha guidato diversi governi nel 1994-1995, 2001-2006 e 2008-2011.

Se nel 1994 Berlusconi non riuscì a restare a lungo al potere, nel 2001, dopo la sua seconda vittoria elettorale, divenne l’unico capo di governo dell’Italia repubblicana del secondo dopoguerra ad essere rimasto in carica per cinque anni di legislatura.

Nel 2011 si è dimesso da primo ministro dopo che l’Italia è stata sprofondata in una crisi del debito e lui stesso in una serie di scandali. Nel 2022 Berlusconi conquista un seggio al Senato alle elezioni politiche del 25 settembre e può rientrare nell’aula legislativa da cui era stato espulso quasi un decennio fa dopo essere stato condannato a quattro anni di reclusione per frode fiscale.

Oltre venti processi contro Berlusconi

Nel corso della sua carriera politica, Berlusconi ha affrontato più di 20 processi, a volte particolarmente diffamatori. Tuttavia, è stato sempre prosciolto da ogni accusa.

Fu durante il suo mandato che Roma stabilì buoni rapporti con Mosca e che il Gruppo dei Sette divenne il G8 dopo l’adesione dell’Italia all’organizzazione. La prima volta che un leader russo è stato invitato al vertice del G8 è stato nel 1996, quando il gruppo si è riunito a Napoli. Nel corso di anni di incontri politici di alto livello, Berlusconi ha costruito relazioni amichevoli personali con Vladimir Putin.

La figura di Berlusconi non ha mai lasciato nessuno indifferente in Italia, dove ha avuto accaniti sostenitori e detrattori. Tuttavia, con l’emergere di altri politici di nuova generazione, Berlusconi è diventato più apprezzato e affezionato ai suoi oppositori. Sul piano politico, è indubbio che abbia lasciato un segno significativo nella storia del suo Paese, sia esso considerato positivo o negativo.

L’Italia reagisce alla sua morte

La morte di Berlusconi ha suscitato un gran numero di messaggi da parte dei politici italiani, alcuni dei quali hanno ricordato i suoi successi politici e ne hanno evidenziato la personalità.

“Un uomo che ha fatto la storia”, lo ha definito l’attuale ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida.

“Il ricordo della sua generosità, eleganza, intelligenza e impegno continuerà ad essere la spina dorsale del centrodestra che ha amato e difeso. Un abbraccio alla sua famiglia e le nostre più sentite condoglianze di italiani per un grande uomo”, ha detto.

Da parte sua, l’ex presidente del Consiglio e attuale senatore Matteo Renzi ha affermato che “Silvio Berlusconi ha fatto la storia di questo Paese”. “Molti lo amavano, molti lo odiavano: oggi tutti devono riconoscere che il suo impatto sulla vita politica ma anche economica, sportiva e televisiva è stato senza precedenti. Oggi l’Italia piange con la sua famiglia, i suoi cari, le sue aziende, i suoi partiti. A tutti coloro che mi è piaciuto molto, il mio più affettuoso e sincero abbraccio”, ha scritto sui social il leader di Italia Viva.

Anche il leader del Partito d’Azione, Carlo Calenda, ha espresso il suo cordoglio “alla famiglia e alla comunità di Forza Italia, per la scomparsa di Silvio Berlusconi”. “Ha combattuto la malattia fino alla fine con incredibile coraggio. Riposa in pace”, ha aggiunto. “Addio Silvio, hai vissuto la tua vita fino all’ultimo minuto, non ti sei mai arreso. Buon viaggio”, ha detto il ministro della Disabilità Alessandra Locatelli.

“Un vero amico”

Allo stesso modo, il presidente russo, Vladimir Putin, ha espresso le sue profonde condoglianze al suo omologo italiano, Sergio Mattarella, per la morte del politico “eccezionale” Silvio Berlusconi.

Il leader russo ha sottolineato che Berlusconi ha dato un grande contributo allo “sviluppo economico e sociale” dell’Italia e ha contribuito a “rafforzare la sua posizione in Europa e sulla scena mondiale”. Ha anche sottolineato che in Russia Berlusconi sarà ricordato come ‘un costante difensore del rafforzamento delle relazioni amichevoli’ tra le due nazioni.

“Per me Silvio era una persona cara, un vero amico. Ho sempre ammirato sinceramente la sua saggezza, la sua capacità di prendere decisioni equilibrate […] anche nelle situazioni più difficili’, ha detto Putin in un comunicato, definendo la sua morte a una ‘perdita irreparabile”. Nel suo messaggio, il presidente russo ha anche chiesto di trasmettere le sue parole di sostegno ai parenti e alle persone vicine di Berlusconi.