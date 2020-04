Attrice "La Casa de Papel" guarita dal Covid-19: "Sembra qualcosa di strano e alieno".

L’attrice spagnola Itziar Ituño, che interpreta Lisbona nella serie di successo “La Casa de Papel” (La Casa di Carta in italiano), ha rivelato in un’intervista la scorsa settimana i dettagli della sua lotta contro il coronavirus, dopo aver confermato il 18 marzo di aver contratto la malattia da covid-19.

In collegamento con il programma radiofonico argentino “Por Si Las Moscas”, l’artista, che ha già superato la malattia, ha assicurato che il virus è “molto più pericoloso” di un’influenza e che “devi stare molto attento”. “Non è per creare un allarme, ma è una questione molto seria”, ha aggiunto.

Ituño sottolinea che il suo caso “era lieve”, ma confessa di aver avuto un periodo “davvero brutto” e che il suo partner, anch’egli infetto, è rimasto in ospedale per otto giorni con “parecchi problemi polmonari“, perché “agli uomini colpisce più forte”.

“Inizia con una tosse, così sciocca. Hai sentito parlare del coronavirus, ma pensi: ‘non mi succederà’ (…) Il giorno dopo, quando ti svegli con la febbre, ti rendi conto che davvero il bicho [l’insetto, la malattia] ti ha preso”.

“Straniero e alieno”

L’attrice spagnola indica che la sintomatologia è più ampia di quanto molti credano. Attacca e si manifesta in ogni persona in modo diverso. “Sembra un virus intelligente che si installa nelle tue cellule e ti analizza per vedere dove ti catturerà”.

In questo senso, sottolinea che una delle condizioni principali che lo hanno reso “spaventato” è stata la perdita dell’olfatto “durante la notte”, che impedisce di assaggiare e annusare qualsiasi cosa “per 15 giorni”. Tuttavia, il virus si manifesta anche con mal di testa, cistite, infezioni vaginali, orticaria e dolori muscolari, come da lei stessa evidenziato.

“Ci sono molti sintomi di cui non ti parlano e sono lì e li scopri poco a poco, perché sembra che una cosa migliori e un’altra peggiori.

“Non so molto bene da dove provenga questo virus. Hai la sensazione che sia qualcosa di strano e alieno, perché dà sintomi molto rari. Sensazioni molto rare, ma penso – e conclude – che la natura abbia i suoi metodi per scrollarsi di dosso le pulci, che in questo caso siamo noi”.