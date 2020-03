L'attore di Star Wars Andrew Jack muore di Coronavirus all'età di 76 anni.

L’attore britannico Andrew Jack, che ha partecipato alla saga cinematografica di “Star Wars“, è morto martedì mattina all’età di 76 anni a causa delle complicazioni causate dal nuovo coronavirus covid-19 in un ospedale alla periferia di Londra (Regno Unito). Lo riferiscono i media locali, citando il suo rappresentante, Jill McCullough.

Andrew Jack ha interpretato il ruolo del maggiore Caluan Emmat in “Star Wars: Il risveglio della Forza” (2015) e “Star Wars: Gli ultimi Jedi” (2017).

Sua moglie Gabrielle Rogers è in quarantena in Australia, quindi non è stata in grado di salutarlo.