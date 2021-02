Ultime Notizie » Atterraggio Marte » Preparati per lo sbarco su Marte del 18 febbraio in Diretta Streaming

In circa due settimane il rover Mars Perseverance farà atterraggio su Marte. Ci sono molti modi in cui puoi unirti virtualmente e partecipare allo straordinario evento.

L’Empire State Building si accende per l’atterraggio

Per annunciare lo sbarco del NASA Mars rover Perseverance sul Pianeta Rosso, l’iconica Empire State Building a New York City, circa 126 milioni di miglia di distanza da Marte, accende la sua torre con luci di colore rosso due giorni di anticipo.

Il display luminoso sarà visibile nello skyline di Manhattan il 16 febbraio 2021 dal tramonto alle 2 del mattino ora locale. Condividi le tue foto dell’illuminazione della torre e segui la missione sui social media utilizzando l’hashtag #CountdownToMars. Immagine per gentile concessione dell’Empire State Building.

Leggi anche > 30 giorni all’atterraggio su Marte: il 5° Senso all’esplorazione del Pianeta Rosso.

Come guardare l’atterraggio su Marte

Lo spettacolo dell’atterraggio su Marte inizia alle 11:15 PST / 14:15 EST del 18 febbraio. Vedi il programma TV in questa pagina della NASA.

Diretta Live Streaming della NASA

Partecipa al social NASA

Connettiti virtualmente con altri fan dello spazio, fai domande e ottieni risposte dagli esperti della NASA. Ottieni un badge speciale da condividere online o da stampare a casa.

Studenti: partecipa alla sfida “Mission to Mars”

È possibile progettare e costruire la propria missione su Marte con una sfida tra studenti che culmina con l’atterraggio.

Ottieni le tue risorse di atterraggio

Trova poster, adesivi, schede, patch di missione, e altro ancora.

Leggi anche > Federazione Galattica: NASA sul presunto accordo tra USA e Alieni.

Ottieni le tue carte d’imbarco e preparati per l’atterraggio

Stampare o scaricare la carta d’imbarco qui e preparatevi a entrare in sintonia con l’atterraggio. Puoi registrarti qui per inviare il tuo nome alla prossima missione su Marte. Condividi foto e/o video di te stesso e della famiglia che si sintonizzano per l’atterraggio. Taggali con #CountdownToMars e potresti apparire in un video in arrivo.

Leggi anche > Rover Perseverance verso l’esplorazione di Marte con Drone spaziale alla caccia di Vita Aliena.

Guarda la simulazione di atterraggio

Prova la nostra simulazione interattiva in 3D che permette di vedere ogni fase dello sbarco da ogni angolazione.

Esplora il sito di atterraggio su Marte

Vieni a conoscere il cratere Jezero utilizzando questa mappa interattiva che consente di ingrandire e vedere dove il rover Perseverance atterrerà sul pianeta rosso.