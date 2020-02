Atalanta-Valencia, Ilicic e Percassi suonano la carica in Champions.

DIRETTA CALCIO – Questa sera si gioca Atalanta-Valencia, partita di andata degli ottavi di finale di Champions League. Josip Ilicic e il numero 1 del club nerazzurro Percassi suonano la carica! Vediamo cosa hanno raccontato ai ai microfoni di Sky Sport a poche ore dall’inizio della partita di San Siro.

“Il morale è al massimo e anche la concentrazione“, racconta Josip Ilicic. “La Champions non lascia spazio a errori, lo abbiamo capito all’inizio se non sei al 100% non puoi fare questa competizione. Da questo punto di vista dopo la partita di Zagabria siamo cresciuti tanto. Abbiamo capito che non è la Serie A nè tutte le altre competizioni, è il torneo più difficile. Siamo pronti, sappiamo che ci siamo conquistati tutto questo con merito e con il nostro lavoro”.

Gli spagnoli arrivano all’appuntamento con diverse defezioni, i nerazzurri sono al completo e scenderanno in campo con la formazione tipo.

“Non ci sono favorite, è una sfida molto difficile. Una partita da 180 minuti e dobbiamo pensare a questo. E’ chiaro che in casa, ma sappiamo bene che sarà importante non prendere gol. E’ una squadra forte, che gioca a viso aperto. Sono bravi tecnicamente e noi dobbiamo mettere in campo tutto quello che sappiamo fare”.

Il presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi:

“Questa è la partita più importante della nostra storia. Non mi sembra vero, è emozionante solo il pensiero di giocare una partita fantastica anche per la nostra tifoseria. Siamo sì emozionati, ma anche pronti a crescere perchè da queste partite dobbiamo imparare e vediamo che piano piano stiamo migliorando”.

“Quando facevo il calciatore non ho mai pensato di giocare una partita del genere, è un sogno e faccio un grande in bocca al lupo ai miei ragazzi, ai nostri giocatori perchè è un’emozione che si porteranno dietro tutta la vita”.

E su Zapata dice: “è un centravanti fortissimo e in partite così importanti può essere determinante”, ma al di là delle opinioni personali, la fiducia in Gasperini è totale.