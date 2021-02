Ultime Notizie » atalanta » Atalanta-Real Madrid risultato 0-1: decide un gol di Mendy all’86’ con la Dea in 10

DIRETTA CHAMPONS – La espulsione prematura e ingiustificata di Freuler al 17′ ha condizionato la partita dell’Atalanta contro il Real Madrid di Zidane a Bergamo, nell’andata degli ottavi di Champions League. La Dea è brava a chiudere tutti gli spazi ma sicuramente non ha potuto esprimere il gioco che avrebbe voluto. Solamente il primo gol di Mendy con un gran destro a girare a quattro minuti dalla fine, ha permesso al Real di raccogliere una vittoria importantissima in vista della gara di ritorno in programma il prossimo 16 marzo.

ATALANTA-REAL MADRID risultato esatto finale 0-1

Marcatori gol: 86′ Mendy.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle (85′ Palomino), De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel (56′ Ilicic, 85′ Malinovskyi), D. Zapata (30′ Pasalic). Allenatore Gasperini.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Vazquez, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio (76′ Arribas), Isco (76′ Hugo Duro), Vinicius Jr (57′ Mariano Diaz). Allenatore Zidane.

Ammoniti: Casemiro (R), Mendy (R), Gosens (A). Espulso Freuler (A) al 17′ per rosso diretto (presumibilmente per fallo da ultimo uomo).