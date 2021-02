Ultime Notizie » Mars Perseverance » Messaggio Segreto sul paracadute del Rover Perseverance

Internauti hanno notato messaggi nascosti sul paracadute del rover Perseverance della NASA, che giovedì scorso è sceso sulla superficie del pianeta rosso. L’indagine si è svolta su Reddit, pochi minuti dopo la pubblicazione del video dell’atterraggio lunedì. L’utente rdtwt1 ha notato un insolito motivo di segmenti bianchi e rossi sul tessuto. Immaginò che fossero 80 simboli di codice binario, dove un segmento rosso significa 1 e un segmento bianco, 0, raggruppati in quattro cerchi.

Nel decifrarli, l’utente di Internet ha ottenuto una combinazione di numeri tra 1 e 25. Dopo averli messi in relazione con le posizioni delle lettere dell’alfabeto, ha scoperto che nascondono la frase “Dare mighty things” (“Azzardati a fare cose poderose”). Le parole trovate sul paracadute sono il motto della missione Perseverance e compaiono anche nella sala di controllo, da dove gli esperti della NASA hanno monitorato l’atterraggio del dispositivo.

Più avanti nello stesso thread, un altro utente ha capito il significato dei quattro cerchi esterni. Ha affermato che la combinazione crittografata consiste simultaneamente di lettere e numeri e rappresenta le coordinate geografiche: 34°11’58” N 118°10’31” W. Questa è la posizione del Jet Propulsion Laboratory della NASA, che ha sviluppato il rover.

La velocità di decodifica ha impressionato l’ingegnere capo della missione, Adam Steltzner. “Sembra che Internet abbia decifrato il codice in circa 6 ore! Oh, Internet, c’è qualcosa che non puoi fare?”, ha twittato lo specialista della NASA, accompagnando il messaggio con lo schema del paracadute con lettere e cifre inscritte.