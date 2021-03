Ultime Notizie » atalanta » Real Madrid-Atalanta Streaming e Diretta TV: orario, probabili formazioni, in chiaro su Canale 5

Italiani incollati al televisore (diretta in chiaro su Canale 5) per assistere al miracolo Atalanta impegnata nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. In casa del Real Madrid serve un miracolo per rimontare l’uno a zero subiro a Bergamo nella gara di andata, quando la Dea venne beffata a una manciata di minuti dalla fine dopo aver resistito in 10 per una grande parte del match. La Dea è chiamata a vincere quindi, sul campo di Valdebebas per accedere ai quarti: serviranno almeno due goal per celebrare quella che sarebbe una storica qualificazione. In caso di nuovo 0-1 si andrebbe ai tempi supplementari e agli eventuali calci di rigore.

Probabili formazioni Real Madrid-Atalanta

Zidane pensa al 3-5-2 per dare solidità alla mediana, priva dello squalificato Casemiro (Valverde tra i candidati a sostituirlo). Out Hazard, alle prese con un infortunio al muscolo iliopsoas della gamba destra. Rodrygo potrebbe giocare in coppia con Benzema.

Real Madrid (3-5-2): Courtois; Nacho, Ramos, Varane; Lucas Vasquez, Kroos, Valverde, Modric, Mendy; Benzema, Rodrygo. Allenatore Zidane.

Pessina candidato a sostituire lo squalificato Freuler, rispetto al campionato torna Romero titolare. In avanti qualche dubbio: Muriel, visto il periodo di forma, sembra favorito su Ilicic per partire accanto a Zapata mentre Pasalic prenota una maglia da titolare a scapito di Malinovskyi.

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Tolói, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Pessina, Gosens; Pasalic; Muriel, Zapata.

Dove vedere Real Madrid-Atalanta: orario e diretta tv (in chiaro)

Allenatore Gasperini.

La sfida Real Madrid-Atalanta, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, si giocherà all’Estadio Alfredo Di Stefano di Madrid con calcio d’inizio previsto per le ore 21:00 italiane di oggi martedì 16 marzo 2021. L’arbitro sarà l’olandese Danny Makkelie. La partita verrà trasmessa in diretta tv in chiaro da Mediaset su Canale 5. In alternativa il match sarà visibile anche sul digitale di Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e sul numero 252 del satellite.

Come guardare Real Madrid-Atalanta streaming gratis

Real Madrid-Atalanta in diretta streaming gratis su Mediaset Play. Per gli abbonati Sky, attraverso il servizio Sky Go (link skygo.sky.it), sarà possibilie seguire la partita in diretta streaming su dispositivi mobili come smartphone e tablet e sul proprio PC o notebook. Sarà necessario scaricare precedentemente la app per sistemi Android, iOS, Windows 7 o superiori e Mac OS X 10.9 o superiori. Una valida alternativa è costituita da Now TV (link www.nowtv.it), il servizio di streaming live e on-demand di Sky, che offre la visione di diversi eventi sportivi, fra cui le gare della Champions League, a coloro che acquistano il Pass Sport.