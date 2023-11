Ultime Notizie » Antica Cina » Scoperta tomba imperatore cinese con carrozza trainata da pecore

SCOPERTA ARCHEOLOGICA – Gli archeologi cinesi hanno recentemente scoperto i resti di un’insolita carrozza trainata da sei pecore nella parte occidentale della tomba del primo imperatore cinese, Qin Shi Huang, secondo quanto riferito dai media statali cinesi.

L’enorme mausoleo, che ospita i famosi guerrieri di terracotta, si trova nella città di Xi’an. Il responsabile della direzione degli scavi nella sezione occidentale della tomba, Jiang Wenxiao, ha annunciato la scoperta durante il IV Congresso di Archeologia Cinese, tenutosi proprio a Xi’an.

Secondo Jiang, circa sei scheletri di pecora sono stati trovati allineati in fila all’interno di una fossa funeraria. Allo stesso modo, ha osservato che, sebbene la carrozzeria fosse deteriorata, gli accessori utilizzati per spostarlo erano ancora conservati. Gli specialisti sono stati in grado di determinarne lo scopo in base alle parti per trainare la carrozza.

Nell’antica Cina, era comune per le persone viaggiare in carrozze trainate da cavalli e buoi, quindi la scoperta di un veicolo trainato da pecore è estremamente rara, dice Jiang.

Secondo i documenti storici del paese, si ritiene che il fondatore della dinastia Jin occidentale, Sima Yan, usasse una carrozza trainata da pecore per trasportarsi al suo palazzo e trascorrervi la notte. Questo imperatore governò la Cina tra il 265 e il 290 d.C.

Alla scoperta di più oggetti antichi

Il Global Times ha sottolineato che nella stessa tomba è stato rinvenuto anche un carro di legno a quattro ruote in buone condizioni. La scoperta del veicolo, considerato il più antico rinvenuto in Cina, ha fornito agli archeologi conoscenze sull’uso dei carri nei rituali funerari.

Allo stesso modo, i media statali riferiscono che sono stati trovati un gran numero di carrozze di rame e manufatti legati ai cavalli, insieme a strumenti di ferro e armi di rame. Sempre secondo il Global Times, attualmente sono in corso studi per identificare chi è sepolto nella tomba.