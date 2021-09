Ultime Notizie » Costellazione di Orione » Hubble scatta una Sensazionale Foto della Costellazione di Orione

L’Agenzia spaziale europea (ESA) ha pubblicato questo lunedì una sorprendente fotografia scattata dalla fotocamera a largo campo 3 del telescopio Hubble. L’immagine della Costellazione di Orione mostra un raro fenomeno celeste che, a prima vista, sembra un’enorme spada laser.

Oggetto Herbig-Haro

Questo fenomeno è noto come oggetto Herbig-Haro, e quello immortalato in particolare si chiama HH111. Secondo l’ESA, questi oggetti “hanno origine in circostanze molto specifiche”.

Le stelle di nuova formazione (che di solito sono molto attive) emettono getti stretti di gas ionizzato in rapido movimento che è così caldo che le loro molecole e i loro atomi perdono i loro elettroni.

I flussi di gas ionizzato si scontrano quindi con le nubi di gas e polvere che circondano le stelle appena formate a velocità di centinaia di chilometri al secondo e sono

La Wide Field Camera 3 di Hubble acquisisce immagini in luce visibile e infrarossa, consentendo agli astronomi di vedere più chiaramente gli oggetti attraverso gas e polvere nello spazio.

Questo telescopio, in funzione da più di 30 anni e che ha reso possibili molti importanti progressi nel campo della ricerca spaziale, sarà sostituito entro la fine dell’anno dal James Webb, il nuovo telescopio più potente al mondo.