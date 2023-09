Ultime Notizie » aspartame » Aspartame: nuovi studi rivelano potenziali problemi cognitivi

L’aspartame, utilizzato in prodotti che vanno dalle bevande analcoliche dietetiche Coca Cola alle gomme Mars Extra e ad alcune bevande, è stato infine elencato come “possibilmente cancerogeno per l’uomo” dall’OMS. Ora, un altro studio scopre altri potenziali problemi che questa sostanza può causare.

Sono sulla tavola delle case italiane da decenni. Gli edulcoranti, nelle loro molteplici presentazioni, sono stati una risposta alla sostituzione del consumo di zucchero negli alimenti, senza perdere il gusto del dolce. Tuttavia, un consumo eccessivo è associato a molteplici complicazioni mediche che vengono studiate e scoperte ogni giorno.

Il 15 maggio, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha affermato che i dolcificanti non sono efficaci per il controllo del peso a lungo termine e possono avere effetti indesiderati se usati troppo a lungo. E poco dopo, l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC), l’agenzia specializzata sul cancro dell’Organizzazione mondiale della sanità, ha dichiarato che l’aspartame può causare il cancro negli esseri umani.

Un altro ramo dell’OMS, il Comitato congiunto di esperti sugli additivi alimentari dell’OMS e dell’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura, ha valutato il rischio e sviluppato raccomandazioni sulla quantità di aspartame sicura da consumare. Hanno raccomandato che la dose giornaliera accettabile sia compresa tra 0 e 40 mg per chilo di peso corporeo.

L’aspartame, utilizzato in prodotti che vanno dalla soda dietetica Coca-Cola alle gomme da masticare Mars Extra e alcune bevande Snapple, è stato elencato per la prima volta dalla IARC come “possibilmente cancerogeno per l’uomo”. E ora, un nuovo studio della Florida State University di Tallahassee ha concluso che questa popolare alternativa allo zucchero è stata collegata a problemi cognitivi.

I ricercatori hanno scoperto che i topi che consumavano una frazione della quantità raccomandata di aspartame presentavano differenze nelle loro prestazioni cognitive rispetto a quelli che bevevano solo acqua. Ancora più preoccupante è il fatto che i roditori sembrano trasmettere i deficit cognitivi ai loro cuccioli, il che significa che i cambiamenti nel cervello potrebbero anche essere trasmessi alla prole.

L’aspartame è un dolcificante artificiale comunemente utilizzato nei prodotti senza zucchero. Viene utilizzato in prodotti come bibite dietetiche, gelati e altri dolci. Tra le più conosciute ci sono la Diet Coke e le altre Coke senza zucchero, come la Zero, oltre ad altri prodotti dell’azienda, tra cui Sprite e Fanta.

A luglio, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito che il dolcificante era un possibile agente cancerogeno. Tuttavia, alcuni hanno criticato la classificazione a causa della mancanza di prove concrete.

Gli scienziati, che hanno pubblicato i loro risultati su Scientific Reports, hanno somministrato a topi maschi dosi di acqua di aspartame equivalenti a circa il 7-15% dell’assunzione giornaliera massima raccomandata dalla Food and Drug Administration (FDA) statunitense. I ricercatori hanno poi sottoposto questi topi a una serie di test per valutare la loro memoria di lavoro, l’apprendimento e le capacità spaziali.

I topi aspartame hanno consumato una dose bassa o una dose più alta, equivalente a circa due o quattro lattine piccole da otto once di soda aspartame. I ricercatori hanno scoperto che, rispetto ai topi che non consumavano aspartame, questi topi avevano un deficit cognitivo.

L’aspartame causa problemi con le capacità di apprendimento e di memoria

In altre parole, secondo la ricerca, questi topi erano meno capaci di imparare a navigare nel loro ambiente e erano meno capaci di mantenere le informazioni archiviate nella loro memoria a breve termine.

Anche se c’era una differenza significativa tra i topi che consumavano aspartame e quelli che non lo facevano, la dose non sembrava avere importanza. Quando i ricercatori hanno incrociato questi topi con topi femmine che non consumavano questa sostanza, hanno scoperto che la prole aveva deficit simili nell’apprendimento spaziale e nella memoria. Tuttavia, quando la prole veniva allevata, i deficit non venivano trasmessi alle generazioni successive.

I ricercatori non hanno trovato un’associazione tra il consumo di aspartame e l’impotenza appresa, un tratto che indica depressione nei topi.

Secondo i ricercatori, la maggior parte della ricerca sull’ereditarietà degli effetti legati all’aspartame si è concentrata sulle madri, in particolare sulle persone incinte. Questi risultati indicano che anche i genitori hanno la capacità di trasmettere gli effetti legati all’aspartame.

Gli effetti comportamentali avversi dell’aspartame potrebbero essere più diffusi [di quanto] attualmente realizzato, e le valutazioni sulla sicurezza dell’aspartame dovrebbero considerare i potenziali effetti sugli individui direttamente esposti e sulla loro prole.

Tra i prodotti specifici che l’OMS sconsiglia di utilizzare figurano l’acesulfame K, l’aspartame, l’advantame, i ciclamati, il neotame, la saccarina, il sucralosio, nonché la stevia e i suoi derivati.

Dal 1981, il JECFA afferma che l’aspartame è sicuro da consumare entro limiti giornalieri accettati. Ad esempio, un adulto di 60 kg (132 libbre) dovrebbe bere ogni giorno tra 12 e 36 lattine di soda dietetica, a seconda della quantità di aspartame nella bevanda, per essere a rischio. Il suo punto di vista è stato ampiamente condiviso dai regolatori nazionali, anche negli Stati Uniti e in Europa.

Cos’è l’aspartame?

L’aspartame è un dolcificante non nutritivo, utilizzato dagli anni ’80 come dolcificante da tavola, in prodotti alimentari, come bibite dietetiche o bibite senza zucchero, o in altri prodotti, come il dentifricio. È una polvere bianca, inodore, circa 200 volte più dolce dello zucchero.

“Chiediamo gentilmente ad entrambe le agenzie di coordinare i loro sforzi nella revisione dell’aspartame per evitare confusione o preoccupazione tra il pubblico”, ha scritto Nozomi Tomita, funzionario del Ministero della Salute, del Lavoro e del Welfare giapponese, in una lettera datata 27 marzo al vicedirettore generale dell’OMS, Zsuzsanna Jakab.

Nella lettera si chiedeva inoltre che le conclusioni di entrambe le organizzazioni fossero pubblicate lo stesso giorno, come avviene ora. La missione giapponese a Ginevra, dove ha sede l’OMS, non ha risposto a una richiesta di commento.

I pericoli degli edulcoranti

Sebbene studi precedenti collegassero l’uso eccessivo di dolcificanti alla comparsa di alcuni tipi di cancro e ad un indebolimento del sistema immunitario, gli esperti di nutrizione hanno messo i piedi in dubbio sulla ricerca recentemente pubblicata. Lo studio è stato realizzato applicando 50 grammi di dolcificante alle persone, che è una quantità abbastanza elevata. Se non si conoscono le quantità raccomandate di edulcoranti, è ovvio che si possono causare alterazioni se assunti in dosi elevate.

Esperti nutrizionisti affermano che non tutte le informazioni di questo studio possono essere estrapolate a tutte le persone. Questo studio è stato effettuato anche su persone più a rischio, sia perché avevano una storia di malattie cardiovascolari o di diabete. Bisognerebbe studiare ulteriormente se questa analisi è valida per tutte le persone o solo per coloro che hanno un rischio più elevato associato a malattie cardiovascolari. In effetti, la stessa pubblicazione suggerisce che dovremmo continuare a scavare più a fondo per saperne di più sui potenziali pericoli di questo tipo di dolcificante.

Inoltre, la relazione tra questo dolcificante e la comparsa di rischi cardiovascolari era dovuta al fatto che nelle cellule dove venivano applicate alte dosi di eritritolo si osservava un’alterazione nella formazione delle piastrine. Ciò si traduce in un rischio cardiovascolare più elevato, se estrapolato ai pazienti viventi.

Il problema più grande è anche che l’eritritolo si trova negli alimenti naturali, negli alimenti fermentati come vino, formaggio, birra e anche nell’uva. Ciò si aggiunge al fatto che non sappiamo se questo studio considerasse il consumo di questi alimenti da parte delle persone. Non è stato possibile distinguere se l’eritritolo fosse dovuto al consumo o alle dosi somministrate. Inoltre, gli esseri umani producono piccole dosi di eritritolo quando sono in uno stato di stress ossidativo.

Inoltre, le persone a rischio cardiovascolare si trovano già in un processo di stress ossidativo. Allora diventa difficile sapere se l’eritritolo trovato nell’organismo corrisponde a quello consumato nell’esperimento o a quello prodotto internamente.

Altri dolcificanti e loro particolarità

In Italia l’uso degli edulcoranti esiste da diversi decenni, con innovazioni e versioni che mirano a essere meno dannose per l’organismo. Dalla saccarina in poi sono stati studiati i suoi benefici, i suoi difetti e i fattori che influenzano il sapore e il modo di dolcificare un tè, un dessert o qualsiasi alimento dolce.

In generale, i dolcificanti più vecchi generano alterazioni nelle famiglie dei batteri intestinali. I batteri si nutrono dei gas di fermentazione delle fibre che mangi. Quindi, quando si consumano questi prodotti si verifica un’alterazione di questi batteri. Insomma, esiste un’associazione tra disturbi gastrointestinali e consumo di dolcificanti.

L’eritritolo, che è naturalmente presente anche nelle pere, nelle mele, nel vino e nei funghi, è una poliomielite. Questo composto generalmente provoca disturbi gastrointestinali. Ecco perché una delle indicazioni per l’eritritolo è che non venga utilizzato nelle persone che soffrono di disturbi intestinali.

Per i pazienti più sensibili allo zucchero, come i diabetici, è necessario specificare che nessuno dei dolcificanti artificiali ha un impatto glicemico. Certo, il problema è che si vuole che la gente perda l’abitudine di usare in bocca un sapore dolce e potente. Questo produce una soglia, un modo per abituarsi a una certa dolcezza. Vogliamo che i diabetici si abituino al gusto dolce per apprezzare i sapori dei cibi.

Nel caso dei dolcificanti più “naturali”, come la stevia, è necessario sottolineare che non è così naturale come si crede. La cosa più naturale sarebbe consumare la foglia della pianta. Il problema con questo stato naturale è che ha un retrogusto amaro. Molte volte si utilizza un preparato in cui la stevia viene mescolata con allulosio, agave o altri dolcificanti per eliminare quel retrogusto amaro.

In conclusione, dovrebbero essere condotti ulteriori studi per determinare eventuali pericoli derivanti dall’uso di dolcificanti. Sia nelle quantità consigliate che in eccesso. Tuttavia, nessun dolcificante a lungo termine è buono.