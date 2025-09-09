“Arroganti, andate via…”. Il Volo buttati via dallo studio, cosa è successo in diretta

Tornano a fare discutere online i Il Volo, il celebre trio di tenori italiani noto a livello internazionale. Un video di una vecchia ospitata televisiva ha infatti riacceso l’attenzione su un episodio in cui i tre sono stati “cacciati” dallo studio con una battuta ironica, scatenando un’ondata di commenti e risate tra il pubblico.

Il Volo e l’episodio in tv: il contesto dello sketch

Il trio, formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, è salito alla ribalta grazie al talent show Ti lascio una canzone condotto da Antonella Clerici, per poi consolidare la propria fama con importanti traguardi come la vittoria al Festival di Sanremo 2015 e la partecipazione all’Eurovision Song Contest. Nel corso degli anni, Il Volo ha rappresentato con orgoglio la musica italiana sui palcoscenici di tutto il mondo.

L’episodio tornato virale risale a una loro partecipazione al programma Rai condotto da Drusilla Foer. Durante la trasmissione, i tre tenori sono stati accolti con simpatia e presentati come giovani appassionati di studio e canto, con una carrellata di immagini che raccontavano i loro viaggi in vari Paesi per diffondere la loro arte. L’atmosfera giocosa ha preso una piega divertente quando è stata mostrata una foto scattata in Texas, e la conduttrice ha ironizzato sul loro abbigliamento in completo blu chiedendo: “Voi andate in Texas in completo blu?”.

Ignazio Boschetto ha risposto scherzosamente riferendosi alla presenza dei social network, mentre Drusilla ha replicato con una battuta: “Avete paura che ci sia qualcuno che vi fotografa? Ma chi vi conosce?”. La conversazione si è poi spostata sul sogno di diventare star internazionali, che Ginoble ha ribadito auspicando anche una vittoria futura a Sanremo.

La “cacciata” dallo studio e la reazione del pubblico

Al termine della performance de Il Mondo di Jimmy Fontana, Drusilla Foer ha commentato con ironia la tecnica vocale dei tenori, suggerendo loro di studiare maggiormente: “Bene, c’è da modificare un po’ la tecnica, l’emissione è un po’ scarsa. Studiate i ragazzi, studiate bene. Ora uno, due e tre fuori dallo studio!”. A queste parole, i tre cantanti si sono congedati ridendo, mentre il pubblico applaudiva divertito.

Questo momento, nato come una gag scherzosa e amichevole, ha col tempo acquisito nuova popolarità sui social network, dove continua a essere condiviso e apprezzato come esempio di leggerezza e buonumore nel mondo dello spettacolo. Nonostante le battute, Il Volo conferma così la propria immagine di artisti capaci di sdrammatizzare e di mantenere un rapporto scherzoso e autentico con il pubblico e i media.