Ultime Notizie » antichità » Contadino scopre una lastra di pietra di 2600 anni dal Faraone Egiziano Apries

Un contadino che vive vicino a Ismailia in Egitto ha scoperto una stele di 2.600 anni eretta dal faraone Apries, che regnò dal 589 aC circa al 570 aC, secondo quanto riferito dal ministero delle antichità egiziano.

Il contadino ha trovato questa antica lastra di arenaria mentre preparava la sua terra per la coltivazione, a circa 62 miglia (100 chilometri) a nord-est del Cairo; ha quindi contattato la polizia del turismo e delle antichità in merito alla scoperta, afferma la dichiarazione del ministero. La stele è lunga 91 pollici (230 centimetri), larga 41 pollici (103 cm) e spessa 18 pollici (45 cm).

Nella parte superiore della stele c’è un intaglio di un disco solare alato (un disco che a volte era associato al dio del sole Ra) con un cartiglio del faraone Apries, con 15 righe di scrittura geroglifica sotto di esso, afferma la dichiarazione.

Apries, noto anche come Wahibre Haaibre, regnò durante la 26° dinastia egizia (688 aC-525 aC), un periodo in cui l’Egitto era indipendente e la sua capitale era spesso situata a Sais, nel nord dell’Egitto.

Sono in corso gli sforzi per tradurre la stele dell’Antico Egitto. Mostafa Waziri, segretario generale del Consiglio Supremo delle Antichità, ha affermato che la stele sembra essere collegata a una campagna militare che Apries ha intrapreso a est dell’Egitto.

L’antico storico greco Erodoto (vissuto intorno al 484-425 aC) affermò che Apries combatté una guerra persa contro i Fenici che lasciò molti soldati egiziani morti e scatenò una guerra civile in Egitto che alla fine portò Apries ad essere ucciso e sostituito come faraone da un uomo di nome Amasis. Non è chiaro se questa stele getterà nuova luce su questi eventi.