Ultime Notizie » Adidas » La maglietta 10 di Messi esaurita in tutto il mondo

L’azienda tedesca di abbigliamento sportivo Adidas, che realizza la divisa ufficiale della squadra argentina, ha assicurato che la maglia dell’attaccante argentino Lionel Messi è esaurita in tutti i suoi negozi in tutto il mondo.

Secondo il quotidiano sportivo Marca, i buoni risultati che la squadra argentina ha avuto nel Mondiale 2022 in Qatar hanno fatto salire alle stelle le vendite della preziosa maglia.

Ha anche affermato che Adidas non sarà in grado di aumentare immediatamente la produzione per soddisfare l’elevata domanda. Tuttavia, ha sottolineato che la società sportiva sta lavorando alla massima velocità per avere a disposizione sia la maglia dell’che quella di Messi, nel caso in cui l’albiceleste vincesse la

Da parte sua, la Federcalcio argentina (Afa) si è pronunciata sulla situazione, sostenendo di non poter “fare nulla” al riguardo, nonostante “per loro convenga vendere di più magliette. È una questione di Adidas e ci sono problemi nel Paese che li riguardano, come gli ostacoli alle importazioni e la mancanza di manodopera, e anche l’elevata effervescenza della gente”, ha detto AFA.