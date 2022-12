Ultime Notizie » attore » Addio all’attore Lando Buzzanca

L’attore italiano Lando Buzzanca, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, è morto questa domenica (18 dicembre), all’età di 87 anni. La causa della morte non è stata resa nota, ma l’artista soffriva di una grave demenza ed era stato ricoverato dopo essere caduto da una sedia nella residenza sanitaria (RSA) dove viveva. Già il mese scorso il medico di Buzzanca, Fulvio Tomaselli, aveva denunciato che l’attore era ormai debilitato.

Nato a Palermo nel 1935 da una famiglia di attori, Buzzanca decide presto di seguire le orme dei genitori, frequentando i corsi dell’Accademia Sharoff, la prima scuola di recitazione italiana a praticare il metodo Stanislavskij.

Il suo bel fisico e la sua alta statura gli valsero il ruolo di una comparsa nel film “Ben Hur” (1959).

Durante la sua carriera, Lando Buzzanca ha agito in bilico tra il cinema più serio, con autori come Germi e Lattuada, e la commedia sexy all’italiana dei primi anni 70. Buzzanca ha esordito nel 1961 in “Divorzio all’italiana”, di Pietro Germi, e il successo arriva con “Il merlo maschio” (1971, guardalo su YouTube), di Pasquale Festa Campanile.