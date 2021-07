Ultime Notizie » App Gratis » La NASA offre 832 programmi gratuiti su Internet

La NASA ha annunciato che le sue innovazioni computazionali sono ora disponibili al pubblico per il download gratuito. Si tratta di un catalogo di software con più di 800 programmi originariamente creati per aiutare a esplorare lo spazio, sebbene l’agenzia ritenga che possano essere utilizzati per risolvere i problemi del mondo in superficie. Sono programmi basati su aeronautica, sistemi autonomi, elaborazione di dati e immagini, test di sistemi e altro ancora. L’iniziativa fa parte del programma Technology Transfer della Space Technology Mission Directorate.

Logicamente la NASA crea un’ampia varietà di programmi per aiutare a esplorare lo spazio e fare nuove scoperte. Questi programmi potrebbero essere utilizzati per risolvere problemi del mondo reale, come il riscaldamento globale, quindi vale la pena sfogliare questa raccolta di oltre 800 programmi che la NASA offre gratuitamente al pubblico attraverso il suo programma di trasferimento tecnologico. Questo pacchetto software include strumenti per il calcolo delle dimensioni e dei requisiti di alimentazione di un sistema di energia solare, codice per l’analisi dei concetti di velivoli solari, software di fluidodinamica computazionale e molti altri.

L’amministratore della NASA Bill Nelson ha dichiarato: “Il software è adatto a satelliti, astronauti, ingegneri e scienziati, poiché applicato e adattato nelle industrie e nelle imprese, è una testimonianza del grande valore che la NASA porta negli Stati Uniti e nel mondo”.

Questa raccolta di 832 programmi gratis continuerà a crescere. Per usufruirne, devi entrare nel loro sito web e utilizzare il filtro per classificare i software e scegliere i più utili per il tuo lavoro.

Questa iniziativa della NASA è gestita dalla Space Technology Mission Directorate che garantisce che le tecnologie sviluppate da e per la NASA siano ampiamente disponibili al pubblico. L’agenzia spaziale ospiterà anche un webinar il 13 luglio per far sapere al pubblico come scaricare i programmi e consentire loro di porre domande sul software della NASA.