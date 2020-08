La Grande Protesta di Berlino contro le restrizioni del COVID.

Migliaia di persone hanno protestato a Berlino contro le restrizioni del coronavirus. La stampa tedesca afferma che la manifestazione ha riunito attivisti anti-vaccino, credenti nelle teorie della cospirazione e altri che sostengono che la crisi sanitaria è stata superata e che le misure preventive limitano le libertà individuali.

Diverse migliaia di persone hanno manifestato sabato scorso a Berlino per protestare contro le misure di prevenzione del coronavirus, che secondo loro limitano le libertà individuali. I manifestanti, quantificati dalla polizia in circa 17 mila persone, ma i presenti affermano che erano molto di più, sono meno dei 500.000 annunciati dagli organizzatori della marcia, chiamati “The End of the Pandemic – Freedom Day“.

La marcia ha riunito “liberi pensatori”, militanti anti-vaccino, credenti nelle teorie della cospirazione e persino simpatizzanti di estrema destra. Pochissimi indossavano una maschera e anche la distanza fisica di un metro e cinquanta non era rispettata. La polizia di Berlino, che ha invitato i manifestanti attraverso gli altoparlanti a rispettare le misure di sicurezza, ha annunciato su Twitter di aver presentato una denuncia contro gli organizzatori per “non rispettare le norme igieniche”.

I manifestanti credono che queste misure dovrebbero scomparire, poiché la crisi sanitaria è stata superata.

“È una tattica di puro spavento: non vedo alcun pericolo con il coronavirus. Non conosco altri malati. Ho incontrato molti malati a marzo, sciatori, turisti, qualcosa di veramente accaduto a febbraio, ma ora non ci sono più malati”, ha raccontato uno dei manifestanti di Berlino.

La Germania ha finora registrato 9200 decessi per coronavirus, una cifra relativamente bassa, ma le autorità sono preoccupate per un lento aumento dei casi.