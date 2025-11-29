Alcaraz alza bandiera bianca: Sinner numero 1 al mondo nel ranking

Jannik Sinner è il numero 1 al mondo nel ranking, battendo Carlos Alcaraz poco prima della fine dell’anno.

Nel panorama del tennis mondiale, la classifica ufficiale ATP ha da poco confermato Carlos Alcaraz come numero uno al mondo, consolidando la sua posizione grazie a una stagione di altissimo livello.

Tuttavia, un diverso metodo di valutazione, il ranking Elo, presenta una graduatoria alternativa che vede in testa Jannik Sinner, sottolineando un interessante dibattito sui criteri per misurare le performance dei tennisti.

Il sistema Elo: un metodo alternativo per valutare i campioni di tennis

Il ranking Elo si differenzia dal tradizionale sistema ATP per la sua metodologia basata non sull’accumulo di punti legati ai tornei, ma sull’analisi diretta delle partite giocate, tenendo conto della forza dell’avversario sconfitto o affrontato. Questo sistema, ideato da Jeff Sackmann, fondatore di Tennis Abstract, valuta il rendimento di un giocatore considerando due fattori principali: il numero di partite disputate e il valore degli avversari incontrati.

A differenza della classifica ATP, che si basa su punti accumulati durante l’anno solare e scadenze legate ai risultati dell’anno precedente, l’Elo attribuisce un peso maggiore alle vittorie contro avversari di alto livello e penalizza maggiormente le sconfitte, soprattutto contro giocatori meno quotati. Inoltre, viene applicato un cosiddetto “fattore K” che incrementa il peso delle partite nei tornei più importanti, come gli Slam o gli ATP Masters 1000, e considera anche l’impatto delle assenze prolungate dal circuito.

Per essere inseriti nella classifica Elo, i tennisti devono aver partecipato ad almeno dieci tornei nel corso delle ultime 52 settimane, un parametro che consente di ponderare l’attività recente e la continuità delle prestazioni. La novità più significativa di questa graduatoria alternativa è la posizione di Jannik Sinner al vertice del ranking Elo, davanti a Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, e altri big del circuito come Alexander Zverev e Taylor Fritz. Sinner, nonostante un anno condizionato da una squalifica di tre mesi, ha infatti dimostrato un rendimento eccezionale, confermato da un rapporto vittorie/sconfitte particolarmente favorevole contro i top-10 e top-20.

Nel dettaglio, Sinner ha un bilancio di 19 vittorie e 4 sconfitte contro avversari top-10, superiore al 17/4 di Alcaraz, e un record di 25/4 contro i top-20 rispetto al 27/6 dello spagnolo. Solo contro i top-5 Alcaraz mantiene un vantaggio con 8 vittorie e 3 sconfitte, mentre Sinner ne ha 7 contro 4, con tutte le sconfitte registrate proprio contro il murciano.

Dal punto di vista dei risultati, il 2025 di Sinner è stato straordinario: ha conquistato sei titoli, tra cui due Slam (Australian Open e Wimbledon), ha raggiunto tutte le finali dei quattro Major stagionali e ha disputato 10 finali su 12 tornei giocati. Inoltre, ha difeso con successo il titolo di Maestro a Torino, dominando senza mai perdere un incontro.

Classifiche aggiornate: Elo vs ATP

La differenza tra le due classifiche riflette dunque una diversa interpretazione della performance sportiva nel tennis. La classifica Elo aggiornata al 28 novembre 2025 presenta la seguente top 10:

Jannik Sinner – 2293.2 punti

Carlos Alcaraz – 2272.8 punti

Novak Djokovic – 2089.9 punti

Alexander Zverev – 2048.0 punti

Taylor Fritz – 2028.6 punti

Alex De Minaur – 2003.0 punti

Felix Auger Aliassime – 1990.8 punti

Daniil Medvedev – 1968.5 punti

Lorenzo Musetti – 1967.8 punti

Casper Ruud – 1951.1 punti

In parallelo, la classifica ATP ufficiale vede Alcaraz in cima con 12.050 punti, seguito da Sinner con 11.500, a conferma del dominio dello spagnolo nei tornei e nella raccolta punti:

Carlos Alcaraz – 12.050 punti

Jannik Sinner – 11.500 punti

Alexander Zverev – 5.160 punti

Novak Djokovic – 4.830 punti

Felix Auger-Aliassime – 4.245 punti

Taylor Fritz – 4.135 punti

Alex De Minaur – 4.135 punti

Lorenzo Musetti – 4.040 punti

Ben Shelton – 3.970 punti

Jack Draper – 2.990 punti

La presenza di Lorenzo Musetti al nono posto nella classifica Elo conferma l’ottimo momento di forma del giovane talento italiano, mentre la sua posizione ottava nella classifica ATP sottolinea la costanza nei risultati. Questa duplice lettura del ranking mondiale offre uno spaccato interessante sulle prestazioni dei protagonisti del tennis contemporaneo, evidenziando come la valutazione del valore sportivo possa variare sensibilmente a seconda degli indicatori utilizzati.