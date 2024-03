Ultime Notizie » Credito gratuito » Come ottenere credito gratuito su Google One con il programma di referral

Google One è il nome commerciale con cui è conosciuto il piano di abbonamento di Google Drive, ovvero il servizio di archiviazione cloud dell’azienda di Mountain View. Grazie ad esso, gli utenti hanno la possibilità di espandere notevolmente i 15 GB di spazio che l’azienda offre gratuitamente semplicemente creando un account Gmail. Ciò offre la possibilità di salvare molte più foto, video e documenti in modo sicuro sulla loro piattaforma.

Fino ad ora, l’unico modo per ottenere credito gratuito da spendere successivamente su Google Play o per l’acquisto di qualsiasi servizio era rispondere a sondaggi. Tuttavia, secondo quanto riportato dal portale specializzato nell’attualità dell’azienda 9to5Google, questo sta per cambiare.

Infatti, l’azienda sta preparando un programma di referral con cui sarà possibile ottenere credito da spendere successivamente su qualsiasi piano di abbonamento di Google One. In particolare, ciò che Google intende fare è premiare tutti quegli utenti che invitano i propri familiari e amici ad iscriversi a Google One.

Questa precisazione è molto importante, poiché l’azienda limiterà il numero di inviti accettati a cinque. In altre parole, non sarà possibile ottenere credito illimitato se, ad esempio, l’utente è un influencer con migliaia di follower sui propri social media.

Come funziona e benefici

Attualmente, il programma di referral di Google One è disponibile solo negli Stati Uniti, ma tutto sembra indicare che l’azienda lo implementerà nel resto del mondo nelle prossime settimane. Per accedervi, basta effettuare il login con l’account Google e avere sottoscritto un piano di abbonamento a questo servizio di archiviazione cloud.

Se entrambe le condizioni sono soddisfatte, nel menu principale comparirà un pulsante con il testo “Refer a friend” (“Invita un amico”). Lì comparirà il codice univoco dell’utente. Dopo aver cliccato su Copia, potrà inviarlo via email, messaggio WhatsApp o qualsiasi altro mezzo ritenuto opportuno. Successivamente, dovrà attendere che coloro che lo ricevono si iscrivano a Google One dopo aver cliccato su quel link.

Questi utenti riceveranno uno sconto del 75% sul prezzo del piano scelto. L’utente che invita il suo amico o familiare riceve invece cinque dollari che potrà poi spendere nella propria sottoscrizione a Google One. È importante ricordare che il programma è limitato a cinque inviti, quindi il massimo credito che si può ottenere tramite questo metodo è di 25 dollari. Ad esempio, il piano Basic ha un costo di 1,99 dollari al mese, quindi quella cifra sarebbe sufficiente per ottenere un anno di servizio gratuito (il suo prezzo è di 23,88 dollari).