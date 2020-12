Ultime Notizie » Email » Gmail: come sapere se il destinatario dell’e-mail ha letto il messaggio

Gmail è la piattaforma di posta elettronica più utilizzata al mondo, grazie alla semplicità delle sue funzioni sia nella versione web che nell’applicazione mobile. Tuttavia, a differenza di altre piattaforme, da Gmail, non si può sapere con certezza se il destinatario di un’e-mail inviata abbia già letto il messaggio. Ecco perché di seguito conoscerai uno strumento che ti aiuterà a tenere traccia dell’email inviata per sapere se quel contatto l’ha letto o meno.

Estensioni di Google Chrome

Dal browser Google è possibile installare vari strumenti che consentono di tracciare e sapere se il destinatario ha aperto o meno l’email.

Ci sono diverse estensioni che svolgono questa funzione, tuttavia, in questo caso parleremo di Bananatag Email Tracking, che è completamente gratuito e ha altre funzioni come la pianificazione delle email, la condivisione di file in privato, l’invio delle nostre email in modo personalizzato, tra le altre funzionalità.

“Quando si apre un’e-mail tracciata o si fa clic su un collegamento, si riceverà una notifica che mostra chi erano, dove si trovano, che tipo di dispositivo è stato utilizzato e quale sistema operativo hanno utilizzato”, si legge nella descrizione del download.

Da questa estensione puoi anche avere un grafico di analisi sui risultati delle tue email per generare report nelle aziende.