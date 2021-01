Ultime Notizie » Lettori video » 5 migliori Video Player Alta Risoluzione per Windows 10

Smartphone e altri dispositivi come Smart TV o Mac riproducono video 4K senza alcun inconveniente. Tuttavia, quando la riproduzione proviene da un computer Windows 10, l’attività può essere più complicata. Questo perché il sistema operativo Microsoft non dispone di un lettore video 4K e l’utente deve scegliere delle alternative da installare sul computer. In questo caso parleremmo dei migliori lettori video 4K per Windows 10.

Video Player Windows 10, ecco i più popolari

Avrai sicuramente sentito parlare di questo riproduttore che è senza dubbio uno dei migliori. Riproduce 4K UHD open source e offre supporto multimediale multipiattaforma con un framework avanzato in grado di riprodurre tutti i formati di file più utilizzati.

Questo è un altro player che non è da meno. PowerDVD aiuta a migliorare l’esperienza utente non solo per Windows 10, ma anche per TV 4K e HDR.

Inoltre, riproduce di tutto, dai dischi DVd e Blu-ray ai video online, ai video a 360 ° e alla realtà virtuale e riproducono online.

È in grado di riprodurre video 4K senza presentare problemi e consente formati come MKV, MP4, AVI, WMV, M2TS e FLV. Inoltre, dispone della tecnologia True Theatre, che consente di riprodurre il video con la migliore qualità.

Questo lettore ha un’ottima interfaccia che può essere personalizzata ed è in grado di supportare tutti i formati video più diffusi. Offre una visualizzazione video di alta qualità, che rende l’utente un video visivo molto più piacevole.

Tutto ciò di cui hai bisogno per video digitali di alta qualità che non hai con questo lettore desktop. Riproduci, crea e riproduci video 4K, incluso HEVC, fino alla risoluzione UHD.