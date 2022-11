Ultime Notizie » App Fitness » 4 ragioni per avere App Fitness Strava installato

Se si considera che atleti e sportivi possono essere collegati agli orologi con cardiofrequenzimetri, posizionamento globale e fitness tracker, è chiaro che oggi è dove ci sono più dati che mai. E proprio per compilare questi dati e statistiche, puoi trovare molte applicazioni per cellulari Android e iOS nei rispettivi negozi virtuali, e senza dubbio una delle opzioni più complete è Strava.

Nel caso in cui non hai mai sentito parlarne, Strava è un social network che si concentra sul monitoraggio dell’esercizio e della forma fisica delle persone. Tra le cose principali che Strava ti consente di fare, puoi registrare allenamenti, eseguire analisi e monitorare i progressi di ciascuno, competere, tra le altre cose, con amici e altri utenti della piattaforma in tutto il mondo.

La cosa interessante è che nonostante sia emersa inizialmente come app dedicata esclusivamente alla corsa e al ciclismo, Strava ha potuto espandersi sempre di più, poiché oggi supporta più di 40 diversi tipi di allenamento, che vanno dal nuoto, allenamento con i pesi (gym) e sci, a calcio, golf, windsurf e molto altro.

Quali sono le caratteristiche di Strava

Social network: a differenza di altre applicazioni di fitness, forse la cosa più interessante di Strava è che gli utenti possono pubblicare foto, video, allenamenti e la possibilità di interagire con il resto delle persone che utilizzano l’app.In questo momento il numero supera i 100 milioni di utenti in 195 paesi, quindi è chiaro quanto sia importante la sua forte componente sociale. Registrazione delle attività: gli utenti hanno la possibilità di registrare gli esercizi direttamente dall’app. Compatibilità con altri dispositivi: è possibile connettersi a Strava da altri dispositivi compatibili, come molti GPS, smartwatch e cardiofrequenzimetri. Funzione Beacon: utilizzando la funzione Beacon, gli utenti Strava possono condividere un URL con chiunque vogliono in modo da poter seguire la propria attività e posizione in tempo reale.

Strava è un’applicazione da scaricare, con molti strumenti utili per tutti i tipi di atleti, anche se se vuoi andare oltre, c’è la versione premium che ovviamente ha molto di più da offrire.

Funzionalità come registro di allenamento, impostazione degli obiettivi, analisi della frequenza cardiaca e della potenza, pianificazione del percorso, mappe di calore personali e molto altro sono disponibili in questa versione di Strava, che offre prima una prova gratuita di Strava per 30 giorni e poi un aggiornamento per € 7,99 al mese (può essere anche di € 5 al mese se fatturato annualmente).